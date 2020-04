Tir frena con il carico pieno e si ribalta, paura a Torrette

Alla guida del camion un autotrasportatore di 43 anni che è riuscito ad uscire dal mezzo. L’incidente si è verificato in via Conca, ad Ancona. Difficoltà per il recupero

ANCONA – Trasportava bobine di carta quando una frenata ha fatto spostare il carico all’interno compromettendo l’equilibrio del mezzo che si è inclinato su un lato fino a finire nel fosso a bordo strada.

È successo attorno alle 16 di oggi, in via Conca, a Torrette, poco dopo la rotatoria dell’ospedale. A bordo un camionista di 43 anni, originario di Montemarciano, che se l’è cavata con qualche graffio. L’uomo è riuscito ad uscire dall’abitacolo ed è stato soccorso dal 118.



I soccorsi sul luogo dell’incidente

Sul posto i vigili del fuoco per rimuovere il mezzo e la polizia locale per presidiare le manovre e rilevare l’incidente. Una operazione, quella del riposizionamento del tir in carreggiata molto complicata perché il mezzo è molto pesante. Sarà da accertare velocità del tir per capire se abbia determinato il ribaltamento. L’emergenza Covid-19 con la strada pressoché deserta a quell’ora ha evitato il peggio.