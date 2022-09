Ancona, tentato furto al centro commerciale zona Baraccola

ANCONA – Nel tardo pomeriggio di domenica 25 settembre, i poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti presso un Centro CCommerciale zona Baraccola di Ancona, in seguito alla segnalazione di due soggetti responsabili di un tentativo di furto.

I due uomini erano stati notati dal personale del centro commerciale in servizio antitaccheggio mentre prelevavano, con fare furtivo, oggetti dagli scaffali. Giunti alle casse i due avevano percorso la corsia dedicata all’uscita senza acquisti e intercettati da personale del centro commerciale, in un primo momento avevano negato di avere con sé oggetti da pagare. In un secondo momento, però, in attesa dell’arrivo della Polizia, i due si convincevano a restituire al personale del centro commerciale due confezioni di cuffie bluetooth, ammettendo di averle prelevate indebitamente.

Dopo aver informato il personale del centro commerciale circa la possibilità di procedere a formalizzare denuncia, gli agenti hanno accompagnato i due uomini in Questura per accertare le loro generalità, essendo sprovvisti di documenti di identificazione. All’esito degli accertamenti fotodattiloscopici, venivano identificati per due cittadini tunisini rispettivamente di 22 e 30 anni.

Il trentenne, risultato sprovvisto di permesso di soggiorno, veniva denunciato per violazione della normativa in materia di immigrazione. La sua posizione è al vaglio del locale Ufficio Immigrazione al fine di valutare la sottoposizione a procedura espulsiva.