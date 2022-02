Ancona, tentata rapina: la polizia arresta due somali

ANCONA – Due cittadini somali di 21 anni sono stati arrestati dalle Volanti della Questura di Ancona in flagranza di reato per tentata rapina. Nella notte di giovedì i poliziotti erano intervenuti in Piazza Rosselli, ad Ancona, dove un uomo era finito a terra in seguito al tentativo di due persone di sottrargli una borsa che aveva con sé.

La vittima del tentato furto era appena arrivata alla Stazione ferroviaria di Ancona, a bordo di un treno proveniente da Foggia, e mentre stava attraversando Piazza Rosselli, era stata avvicinata dai due aggressori, che in mano stringevano delle bottiglie di birra brandendole con fare minaccioso per poi arrivare a colpirla con dei calci e a strattonarla per sottrarre la borsa.

Gli agenti della Squadra Volante intervenuti sul posto sono riusciti a bloccare in flagranza di reato i due somali e ad arrestarli, arresto convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto la scarcerazione e sottoposto i due all’obbligo di firma. Il Questore di Ancona sta valutando verso i due una misura di prevenzione. La vittima, accompagnata al Pronto Soccorso dell’Ospedale regionale di Torrette, è stata dimessa con prognosi di 10 giorni.

Nella giornata di oggi il personale della Questura ha accompagnato alla frontiera aerea di Roma Fiumicino, in esecuzione di un provvedimento di espulsione giudiziaria, un cittadino moldavo, con numerosi precedenti per furto in appartamento e resistenza a pubblico ufficiale.

Si tratta di un moldavo, recluso a Montacuto, dove stava finendo di scontare una condanna a 3 anni e 2 mesi di reclusione per furto in appartamento e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo i necessari accertamenti operati dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Ancona, l’uomo è stato accompagnato, su disposizione del Questore Capocasa, presso la frontiera aerea, dove è stato imbarcato su un volo per la Moldavia scortato da personale specializzato .