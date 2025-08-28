Temporali e vento, allerta meteo nelle Marche

La Protezione civile ha diramato un avviso di criticità gialla per temporali sulla fascia montana e costiera centrale e settentrionale, e per vento anche sulla fascia montana meridionale

Allerta meteo per temporali e vento nelle Marche. La Protezione civile ha diramato un avviso di criticità gialla per temporali sulla fascia montana e costiera centrale e settentrionale, e per vento sulle stesse zone oltre che sulla fascia montana meridionale. L’unica area non interessata da allerta meteo è quella costiera meridionale. L’avviso è valido fino alle 00 del 30 agosto.

«Flussi sud occidentali provocheranno un aumento della ventilazione dalla giornata di domani quando le raffiche potranno raggiungere intensità fino a burrasca o burrasca forte specie nella prima parte della giornata di venerdì- spiega Marco Lazzeri, meteorologo della Protezione civile regionale – Oggi alcune formazioni temporalesche hanno interessato le Marche senza grosse precipitazoni. Da domani mattina il passaggio di una linea temporalesca che al momento si trova sulla Liguria e sulla Lombardia, potrà dare origine a fenomeni intensi sul settore centro settentrionale».

La perturbazione si muoverà dall’interno fino alla costa, specie nel Nord della regione portando aria più fredda ed un calo delle temperature tra venerdì e sabato che si aggirerà «intorno ai tre-quattro gradi nei valori massimi per poi risalire già da domenica» spiega. «Sabato potranno verificarsi ancora dei temporali sparsi nelle parti centrali della giornata per il passaggio di una saccatura – aggiunge – ma dal pomeriggio è previsto un miglioramento con l’instaurarsi di un promontorio anticiclonico. Domenica soleggiata – conclude – mentre dalla prossima settimana potrebbe arrivare un nuovo peggioramento seguito da una fase di miglioramento più duratura».