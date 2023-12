È tempo di Lab Day, l’orientamento secondo Confindustria Ancona

ANCONA – Oltre 500 ragazzi delle scuole superiori della provincia di Ancona sono attesi domani mattina, primo dicembre, a partire dalle ore 8 nella sede di Confindustria Ancona per partecipare al LAB DAY, il grande evento dedicato ai temi dell’orientamento e dell’incrocio tra domanda e offerta di lavoro.

Nel pomeriggio, dalle ore 14 alle ore 18,30 lo stesso format verrà riproposto agli studenti delle Università, i cittadini e i ragazzi delle scuole che non sono coinvolte la mattina.

Il format è stato ideato da Confindustria Ancona, sostenuto dalla Camera di Commercio delle Marche e condiviso con 7 Agenzie per il Lavoro (APL)locali Adecco, Gi Group, Manpower, Openjobmetis, Randstad, Synergie.

Fondamentale anche la presenza di circa 35 aziende associate a Confindustria Ancona che allestiranno dei desk nei quali interagire con i ragazzi.

La novità della giornata risiede nella possibilità che verrà offerta ai ragazzi di seguire una serie di seminari tematici che li aiuteranno a scoprire le proprie abilità e ad esercitare le loro competenze trasversali.

La mattinata è sold out per scuole mentre per il pomeriggio è ancora possibile accedere ai laboratori previa iscrizione (https://shorturl.at/djqwQ).

Ecco i laboratori che saranno proposti: Laboratorio esperienziale – Portiamo alla luce le tue abilità, Master candidate Il lavoro ti sta cercando…. mettiti in gioco, The job journey: Creazione CV e selezione, Allena i tuoi talenti, Laboratorio metaverso, Self assessment per conoscere le tue soft skill, Web reputation e soft skill nello sport

Le scuole presenti la mattina: Istituto Istruzione Superiore “Corridoni Campana”, Istituto Istruzione Superiore “Savoia Benincasa”, Istituto Istruzione Superiore “Volterra Elia”, Liceo Scientifico “G. Galilei.

Le aziende presenti negli spazi espositivi: A Tlc Srl – Aci Srl – Adecco Italia Spa – Agenzia Delle Entrate – Direzione Regionale Delle Marche – Amicucci Formazione Srl – Antos Srl – Ariston Group – Cebi Italy Spa – Elica Spa – Enedo Spa- Epko Group – Eurotecnica Srl – Frittelli Maritime Group S.P.A. – Gi Group Spa – Incall Spa – Joytek Srl – Logical System Spa – Mait Spa – Mann+Hummel – Manpower Srl – Meccano Spa – Openjobmetis Spa – Pieralisi Maip – Pluservice S.R.L. – Poliarte Politecnico Delle Arti Srl – Praugest Srl – Randstad Italia Spa – Sifa Technology – Sil Fim Srl – Somacis Spa – Spm Instrument Srl – Synergie Agenzia Per Il Lavoro Spa – Tuv Austria Italia Spa – Zannini Spa