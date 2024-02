È tempo di Carnevale al Museo Archeologico Nazionale delle Marche. Ecco gli appuntamenti

Doppio appuntamento per festeggiare il carnevale al Museo Archeologico Nazionale delle Marche (via G. Ferretti, 6 – Ancona). Il Man Marche organizza due eventi a Palazzo Ferretti per vivere insieme l’atmosfera del carnevale.

Giovedì 8 febbraio: Magie, sortilegi e amuleti

Alle ore 16,30 il Man Marche si ammanta di antica magia per i più piccoli: un’avventura tra i maghi e le streghe del mito, decifrando codici segreti e antiche formule fra le sale e i reperti del museo.

Per entrare nel mondo della magia antica i partecipanti costruiranno la propria bacchetta magica personalizzata! Un modo per giocare, scoprire l’antico e divertirsi insieme, nella cornice mozzafiato di Palazzo Ferretti. Attività e percorso a cura dei Servizi Educativi del Man Marche.

I bambini (e non solo) possono partecipare mascherati. Inizio attività alle ore 16.30, con una durata di circa un’ora e trenta minuti.Età consigliata: 6-11 anni. I posti sono limitati, è richiesta la prenotazione al numero 071-202602. Ingresso gratuito per i bambini.

Il Museo sarà regolarmente aperto dalle ore 8.30 alle ore 19.30.

Sabato 10 febbraio: Gran ballo in maschera a Palazzo Ferretti.

Ritornano le feste a Palazzo Ferretti, con danze in maschera per il carnevale! L’Accademia di Danze Ottocentesche di Ancona animerà il secondo piano nobile del palazzo con balli, musiche e costumi d’epoca, magistralmente riprodotti nei minimi dettagli. Nel Salone delle Feste i figuranti dell’Accademia si esibiranno con danze in una digressione di stili che riporteranno in vita i fasti del palazzo dei Conti Ferretti.

Ma non solo danza: i balli saranno infatti accompagnati dalle esperte parole del maestro Roberto Lodi, in una vera e propria introduzione alla cultura del ballo e della festa fra il secolo dei limi e quello dei romantici.

Con l’occasione sarà possibile ammirare anche la prima parte dei restauri svolti sul magnifico scalone settecentesco progettato da Luigi Vanvitelli per il palazzo, ripristinato nella sua originaria magnificenza. Primo ballo alle ore 16, secondo ballo alle ore 17.30. Posti limitati, è consigliata la prenotazione al numero 071-202602. Accesso con biglietto ordinario del Museo, che consente la visita in tutto il percorso espositivo.

Prosegue il ciclo di esposizioni temporanee del #repertodelmese, con oggetti dai Depositi del Man Marche, che per tutto il mese di febbraio vedrà come protagonista “L’immagine dell’eroe”, dipinta sui vasi arrivati dalla Grecia e rappresentata simbolicamente dalle armi nelle sepolture.

