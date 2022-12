Candy Cane e favola de Lo Schiaccianoci per decorare casa a Natale. Addobbi anche in onore della Regina Elisabetta – FOTO

Le home designer Maila e Catia Cesini ci spiegano come decorare la propria abitazione durante le festività natalizie utilizzando oggetti di tendenza

ANCONA- Come creare la giusta e accogliente atmosfera natalizia in casa? Per farlo bastano un pizzico di fantasia e seguire i trend del momento. Vasi, fiori, ghirlande, tovaglie, vassoi, centrotavola possono, se ben addobbati, fare la differenza e dare quel tocco magico che lascerà a bocca aperta amici e parenti. Maila e Catia Cesini, titolari del negozio IL YA, ci spiegano come decorare la propria abitazione durante le feste di Natale utilizzando oggetti di tendenza.

Maila e Catia Cesini

«I temi di quest’anno sono due: Candy Cane e la favola de Lo Schiaccianoci. Il primo rappresenta la dolcezza, il bisogno di riavvicinarsi, delle coccole e dell’abbraccio. E così l’albero di Natale tradizionale è addobbato con bastoncini di zucchero, dolci, ciambelle, caramelle e troviamo anche Babbo Natale con il gelato- spiega Maila Cesini-. Un colore di tendenza quest’anno è sicuramente il rosa che appunto ritroviamo nel candy e negli addobbi a tema favola di Cenerentola. Il rosa ammorbidisce anche il minimal del bianco e del nero che sempre più spesso caratterizza gli alberi di Natale e a cui viene accostato l’oro».

Un modo per decorare la propria casa seguendo il tema Candy Cane è quello di realizzare centrotavola originali: si possono riempire dei calici a coppa con della sabbia e aggiungere ciambelle e caramelle, oppure posizionare al centro del tavolo una dolcissima casa di pan di zenzero. Come ogni Natale il colore protagonista continua ad essere il rosso, perfetto per vestire la casa a festa e creare il calore dell’atmosfera natalizia. Il rosso poi si sposa perfettamente con le bellissime decorazioni della favola de Lo Schiaccianoci.

Decorazioni a tema Candy Cane e favola di Cenerentola

«Il soldatino de Lo Schiaccianoci viene rappresentato in moltissimi modi, insieme a lui anche Clara e Hans. Ancora una volta li ritroviamo abbinati insieme ai dolci- afferma la home designer-. Oltre agli addobbi per l’albero, della favola de Lo Schiaccianoci ci sono tovaglie, tazze, porta torrone e porta panettone, cestino del pane, piattino di cortesia, candele, candelieri e decori da mettere ai lati del camino o sulla tavola. Abbiamo anche un centrotavola con la faccia del soldatino che può essere riempito di cioccolatini da offrire agli ospiti alla fine del pranzo oppure può essere riempito con delle bacche rosse».

Decorazioni a tema favola de Lo Schiaccianoci

Ecco quindi che una ghirlanda appesa fuori dalla porta o sopra il camino può essere impreziosita con un decoro a forma di soldatino o con un bastoncino di zucchero. Bellissima e molto elegante l’idea di utilizzare come centrotavola un vassoio color oro con una candela del soldatino oppure un carinissimo carillon a giostra. Creare una meravigliosa atmosfera natalizia utilizzando il colore rosso è facile: un vaso bianco può essere riempito con delle bacche o con dei fiori rossi e con una bella candela rossa il portacandele bianco avrà una marcia in più. Stupendi poi i rami luminosi, rossi, oro, argento o rosa, da mettere come decorazione nell’albero, sulla tavola o nei vasi.

Ma non è finita qui perché il Natale 2022 è caratterizzato anche da un’altra novità. «Quest’anno le decorazioni natalizie sono anche in onore della Regina Elisabetta quindi nell’albero troviamo Babbo Natale con una teiera in mano o con indosso il cappello con la bandiera del Regno Unito, il tipico orsetto Guardsman, l’autobus rosso a due piani londinese e il Bing Ben ovviamente abbinati con i bastoncini di zucchero e con il soldatino de Lo Schiaccianoci» racconta Catia Cesini.