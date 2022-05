Telemedicina per i detenuti: ecco il progetto pilota a Montacuto

Incontro del Garante Giancarlo Giulianelli con il direttore di Asur Marche, Nadia Storti, per individuare le tappe del percorso da mettere in atto. Si parte con la ricognizione tecnica per il cablaggio della rete telematica

-