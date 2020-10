Tecnosurface al fianco della Croce Gialla di Ancona: sistemato il pulmino per disabili

ANCONA – Un pulmino destinato ai disabili rimesso a nuovo grazie alla Tecnosurface. Un dono enorme per la Croce Gialla di Ancona, che da tempo, tra i tanti mezzi a disposizione, utilizza anche un Fiat Ducato per il trasporto delle persone diversamente abili. Un mezzo con qualche anno sulle spalle che ora sembra conoscere una seconda giovinezza, grazie appunto alla Tecnosurface, azienda leader nel settore dei trattamenti protettivi, antiscivolo per pavimenti e tappeti. Determinante, pertanto, il contributo di questa azienda nel rinnovo del pulmino della Croce Gialla, per la gioia dei tanti volontari che ogni giorno lo utilizzano per i servizi con i disabili.

Il pulmino della Croce Gialla rinnovato da Tecnosurface