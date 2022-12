Al Teatro delle Muse Concerto di Natale con Obiso, Cadario e la Filarmonica Marchigiana

ANCONA – Concerto di Natale, martedì prossimo, 20 dicembre, al Teatro delle Muse, organizzato dalla società Amici della Musica Guido Michelli in collaborazione con l’università Politecnica delle Marche. L’appuntamento musicale di grande livello prevede un programma molto interessante, con musiche di Sergej Prokofiev, Camille Saint-Saëns e Wolfgang Amadeus Mozart. Gli interpreti saranno il giovane violinista classe 1994 Andrea Obiso, il direttore d’orchestra Alessandro Cadario e l’Orchestra Filarmonica Marchigiana. Il programma prevede di Wolfgang Amadeus Mozart la Sinfonia n. 41 «Iupiter», l’ultima delle sinfonie scritte da Mozart, di Camille Saint-Saëns Introduzione e Rondò Capriccioso per violino e orchestra op. 28, un brano molto conosciuto, piacevolissimo e di sicuro effetto, e di Sergej Prokof’ev il Concerto n. 1 op.19 per violino e orchestra, concerto della produzione giovanile del musicista nato nella Russia degli Zar nella regione ucraina del Donec’k, oggi tristemente nota per le vicende della guerra.

Andrea Obiso

Il violino solista di Obiso avrà un ruolo da indiscusso protagonista, martedì prossimo: palermitano, Obiso è il più giovane primo violino dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia. Riconosciuto dalla critica un enfant prodige, ha iniziato lo studio del violino e del pianoforte a sei anni grazie a genitori musicisti e a dodici anni ha debuttato come solista con l’Orchestra Sinfonica Siciliana. È vincitore di molti concorsi internazionali, tra cui l’«Ard International Violin Competition 2017» di Monaco dove ha anche ricevuto il premio speciale per la miglior prima assoluta della suite «For solo Violin», brano commissionato per il concorso e scritto da Avner Dorman. Inoltre, è stato vincitore del primo premio e premio del pubblico al Prix Ravel 2017. Andrea Obiso suona un violino del 1741 del celebre liutaio Giuseppe Guarneri del Gesù, affidatogli da Npo Yellow Angel, e un arco E. Pajeot di proprietà della Nippon Violin Co. Ltd. di Tokyo.

Alessandro Cadario

Il programma della serata sarà eseguito sotto la direzione di uno dei più interessanti giovani direttori d’orchestra italiani, Alessandro Cadario, già più volte al Teatro delle Muse, una figura che raccoglie sempre maggiori consensi e interesse da parte di pubblico e critica. Musicista eclettico nel repertorio e attento alla prassi esecutiva dei diversi stili, ha come nota caratteristica interpretazioni meditate e convincenti. Dal 2016 ricopre il ruolo di direttore ospite principale dell’Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano. Biglietti in vendita alla biglietteria del Teatro delle Muse al prezzo di 30 euro (interi platea) e di 5 euro (ridotti extra – giovani fino a 26 anni, compresi gli studenti universitari dell’università Politecnica delle Marche).