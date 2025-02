Tamberi a sorpresa sul palco di Sanremo: «Non smetto, ci vediamo a Los Angeles 2028»

ANCONA – «Ci vediamo a Los Angeles 2028»: sorpresa Gianmarco Tamberi a Sanremo. Ieri sera 11 febbraio, poco dopo le 22.30, infatti, Jovanotti e Carlo Conti hanno chiamato sul palco dell’Ariston l’anconetano campione olimpico di salto in alto, prima per alcune battute. Poi una lettura sul corpo umano che hanno recitato insieme un Jovanotti in completo dorato e un Tamberi in smoking. E quindi l’annuncio, sollecitato sempre da quel concetto di alzare l’asticella che dal mondo dell’atletica s’è trasformato ormai in metafora di vita: «Non è che possiamo avere un annuncio», lo ha stimolato Carlo Conti, «con Gimbo abbiamo sofferto alle ultime Olimpiadi, abbiamo proprio patito, però abbiamo anche amato moltissimo il coraggio di scendere in pedana e di saltare, nonostante io sapessi com’eri messo, perché ci scrivevamo», ha aggiunto Jovanotti.

Così Gimbo non s’è fatto attendere, sfruttando il momento d’eccezione e di grande visibilità a Sanremo per dichiarare che non smetterà: «Intanto ci tengo a ringraziarvi per avermi ospitato qui, per l’accoglienza, siete fantastici. E’ un grandissimo onore essere su questo palco, di fianco a voi – ha attaccato Tamberi –. Dopo le Olimpiadi di Parigi sono stati mesi molto duri, perché quando si prova con tutto se stesso a rincorrere un obiettivo, un sogno, e poi lo sfiori con un dito e tutto ad un tratto il destino ti leva la terra da sotto i piedi, è difficile, perdi la fiducia in te stesso, perdi il coraggio di rimetterti in gioco, perché sai che è stato proprio quel gioco, in qualche modo, a farti stare male. Però mi rendo conto, riguardando la mia carriera, che quello che ha fatto davvero la differenza non sono mai state le vittorie. Quello che mi ha avvicinato a voi, a sentire questo calore, è sempre stata la volontà di riprovarci». E dopo gli applausi dell’Ariston, Gimbo ha concluso: «Anche quando quelle difficoltà sembrano insormontabili, lo ammetto, oggi ho tantissima paura, è molta più la voglia di riprovarci, di rimettermi in gioco e di poter alimentare la speranza. Quindi ci vediamo a Los Angeles 2028». Gianmarco Tamberi sarà ospite oggi pomeriggio alle 14.30, come già annunciato nei giorni scorsi da CentroPagina, alla House of Bmw presso l’Hotel Miramare Palace di Sanremo, per parlare ancora del suo futuro. Niente scarpe chiodate in soffitta, insomma, ma ancora tante emozioni da regalare al mondoi.