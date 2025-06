Tamberi si confessa: «Non mi perderò la nascita della nostra bambina per nulla al mondo»

ANCONA – Dalle tribune vuote di Tokyo al pancione di Chiara. Gianmarco Tamberi ha scelto le pagine di SportWeek per confidarsi, raccontandosi attraverso le sette lettere del suo cognome, quel cognome così celebre nel mondo dell’atletica. Un viaggio intimo che parte dall’oro olimpico e arriva alla paternità imminente, passando per Ancona e quell’amore che lo ha cambiato per sempre. Il primo agosto 2021 resta scolpito nella memoria del saltatore anconetano come «il giorno più bello della mia vita». Ma Tamberi va oltre la retorica della vittoria, svelando le emozioni nascoste dietro quel momento storico: «Emozioni così intense si provano solo quando tocchi veramente il fondo e continui ad aggrapparti all’unica speranza», confessa il campione olimpico. La decisione di condividere l’oro con Mutaz Barshim non è stata frutto di un calcolo, ma di un istinto puro. «Tornassi indietro non cambierei idea, rinuncerei ancora allo spareggio», ribadisce senza esitazioni. Perché alcune vittorie valgono più quando sono condivise con chi le merita davvero. E Gimbo e Mutaz sono grandi amici.

Lo stadio vuoto, inizialmente fonte di preoccupazione per un atleta abituato a caricarsi con il pubblico, si è trasformato in un alleato inaspettato. Quel silenzio innaturale ha permesso un «viaggio introspettivo» che ha reso la vittoria «diversa dalle altre e anche per questo unica, potente». La lettera A racconta l’amore per la sua città, almeno inizialmente. Ancona non è solo il luogo dove vive, ma «il posto perfetto, un luogo a misura d’uomo». Il mare, e poi le strutture di allenamento che considera giustamente tra le migliori d’Italia, ma soprattutto gli anconetani che non lo hanno mai abbandonato, neanche nei momenti più difficili, e che Gimbo ricorda sempre con grande gratitudine. Ma A significa anche Amore, quello con la A maiuscola che ha rivoluzionato la vita di Gianmarco. Il racconto si fa tenero quando parla di Chiara e di quella passeggiata nella neve del 2013: «Da Offagna a casa sua, avrò camminato per due ore e mezza, forse di più, considerata la deviazione per prendere pizza e birre». Mamma Sabrina aveva vietato la moto per il maltempo, trasformando quello che poteva essere un ostacolo in un ricordo indelebile.

Però A è anche la prima lettera di agosto, un mese speciale per Gimbo, per ragioni che vanno oltre lo sport. L’arrivo della figlioletta sta già cambiando le priorità del campione olimpico: «Non vedo l’ora di conoscere la nostra bambina» ammette con dolcezza. L’osservazione della gravidanza di Chiara lo ha commosso: «Da una parte mi mancheranno il pancione, i calcini, quanti calcini: avrà preso dal papà». La preoccupazione più grande? Non perdere «il giorno in cui verrà al mondo», anche se questo potrebbe coincidere con le tappe decisive della Diamond League per qualificarsi ai Mondiali di Tokyo. La scelta, però, è già fatta: «Sapessi con esattezza il giorno della nascita, non ci penserei un secondo, sceglierei lei». Anche a costo di arrivare ai Mondiali senza gare di preparazione.