Tamberi annuncia che parteciperà ai Mondiali di Tokyo: «Scelta difficile»



ANCONA- Ora è anche ufficiale, Gianmarco Tamberi con un video sui suoi canali social ha annunciato la sua partecipazione ai Mondiali di atletica leggera di Tokyo, che si terranno dal 13 al 21 settembre. Il campione volerà dunque in Giappone per difendere il titolo conquistato a Budapest nel 2023. I dubbi di “Gimbo” riguardavano la sua condizione fisica.

Un annuncio atteso da tutti i suoi numerosi supporter che è arrivato ieri (sabato 6 settembre) nel tardo pomeriggio, una scelta sofferta e presa di comune accordo con sua moglie Chiara: «Oggi ho riprovato a saltare, la gamba inizialmente ha risposto bene, non avevo fastidio. Mi sentivo attivo, ho iniziato con i nove passi subito. All’inizio ero un po’ titubante, ma non ho mai sentito male e ho fatto una trentina di salti. Quando ho iniziato a caricare e a spingere, negli ultimi 4-5-6 salti ho sentito un po’ di fastidio. Nulla di importante, ma mi sono fermato per non rischiare. Ci sarebbero duemila motivi per partire e altri duemila per non partire. Sto facendo fatica a scegliere, il risultato dell’allenamento non è stato entusiasmante, ma era anche facilmente pronosticabile visto che venivo da un problema. Per come mi sentivo fino a ieri non pensavo che sarei stato in grado di saltare, ed è positivo il fatto che ci sia riuscito e che il fisico abbia risposto bene. È una sfida complicata – ha aggiunto – che però mi gasa e mi dà motivazioni, sento che la condizione è in crescita e ho voglia di mettermi in gioco. La scelta è stata difficile perché si tratta di lasciare a casa mia moglie Chiara, con la piccola Camilla, ma ho deciso insieme a lei e finché sarò un professionista, devo prendere scelte da professionista. Ci vediamo a Tokyo, sperando che ne varrà la pena».