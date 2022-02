Celebrity Game: Tamberi vola a canestro

ANCONA – Si è preso la scena anche nel basket Gianmarco Tamberi, volando a canestro con una schiacciata d’autore. Con lui non ci si annoia mai e, al Celebrity Game di Cleveland, lo ha fatto vedere a tutti in un match perso dal suo Team Dominique contro il Team Walton (65-51, il finale), ma che gli ha lasciato spazio per piazzare un paio di colpi entrati subito negli highlights di ESPN. La prima a rimbalzo d’attacco, arrivando dal lato debole e cogliendo alla sprovvista la difesa; la seconda sfruttando la stanchezza nel finale e colpendo in contropiede. Giocate celebrate con tanto di aeroplanino: nessuno degli avversari infatti poteva immaginare di raggiungere le sue quota sopra il ferro. Tamberi è rimasto in campo per quasi tutta la partita catturando le attenzioni anche dei giocatori NBA – come LaMelo Ball, che riprendendo la sua schiacciata ha commentato come a far volare i giocatori devono essere le scarpe. Una serata unica per l’atleta italiano, impegnato sul parquet ad allenarsi contro una leggenda come Anderson Varejao e andando a salutare a bordocampo uno spettatore d’eccezione come Dirk Nowitzki.