Taglio del cuneo, Uil Marche: «Aiuti bis irrilevante. Servono più risorse»

Il taglio del cuneo fiscale annunciato dal governo per i lavoratori dipendenti rischia di essere irrilevante con poche decine di euro in più in busta paga. I calcoli li ha fatti il Centro Studi della Uil che ha visionato la situazione dei circa 524mila contribuenti marchigiani con un reddito da lavoro dipendente sotto i 35mila euro. «Un lavoratore con un reddito annuo lordo pari a 8mila euro per le mensilità percepite da luglio a dicembre avrebbe un beneficio complessivo di 36,92 euro lordi, circa 6 euro lordi in più al mese – spiegano dalla Uil Marche – Nella fascia di reddito medio dei lavoratori dipendenti del settore privato, pari a circa 20.111 euro annue, il beneficio per il secondo semestre 2022, sarebbe complessivamente di 92,82 euro lordi, 15,47 euro lordi al mese».

Effetti Decontribuzione 1% per redditi fino a 35 mila € REDDITO Incremento mensile Incremento complessivoper 6 mesi 8.000 6,15 € 36,92 € 10.000 7,69 € 46,15 € 15.000 11,54 € 69,23 € 20.000 15,38 € 92,31 € 20.111* 15,47 € 92,82 € 25.000 19,23 € 115,38 € 30.000 23,08 € 138,46 € 34.996 26,92 € 161,52 € *Reddito lordo medio lavoratori dipendenti settore privato

E i pensionati?

Su oltre 400mila pensionati l’anticipo della rivalutazione del 2% per le pensioni nel trimestre ottobre dicembre 2022 porterà un aumento di 19 euro al mese su una pensione media di 952 euro, 57 euro complessivi nel trimestre da ottobre a dicembre. Circa 10 euro lordi al mese ogni 500 euro di pensione percepita. «Misure chiaramente insufficienti – commenta Claudia Mazzucchelli, segretaria generale della Uil Marche – Lo studio dimostra che siamo di fronte a un’elemosina a conferma, purtroppo, che tra il “Palazzo” e la vita reale, purtroppo, c’è una distanza enorme: emerge l’incapacità di cogliere la realtà fatta di persone che soffrono. La Uil è impegnata a livello nazionale nel chiedere al governo di destinare maggiori risorse a questa operazione che, quando fu annunciata, giudicammo positiva, ma che così attuata diviene irrilevante».