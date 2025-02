Svem incontra la nuova Commissione Europea, prospettive e sfide per le Marche

«Necessario un attivismo europeo della Regione per gestire il corridoio Baltico-Adriatico prolungato fino a Bari. Occorre ragionare sull’Alta velocità per portare le istanze della comunità rispetto ai tracciati. Portare la proposta di un nuovo corridoio da Barcellona, attraverso l'Italia, ai Balcani»

ANCONA – Lunedì 10 Febbraio dalle 17,30, presso l’ufficio della Regione Marche a Bruxelles, sito in Rond Point Schuman 14, si terrà l’incontro di Andrea Santori, Presidente Svem (Sviluppo Europa Marche) con i funzionari della Commissione europea, dal titolo “La nuova Commissione Europea, prospettive e sfide per le Marche”.

«A Bruxelles, grazie a Svem, le Marche – afferma Andrea Santori, Presidente Svem – sono sempre presenti per pensare allo sviluppo della regione. E’ fondamentale affrontare le sfide che si pongono rispetto alla nuova Commissione Europea con i grandi temi globali a cui la Commissione sta lavorando, in particolare le infrastrutture fisiche e digitali europee (delle quali la nostra regione ha bisogno per uscire dall’isolamento), per collegarci con i flussi di merci e persone, dato che lo sviluppo industriale della nostra regione passa attraverso la connettività con il resto del mondo. L’approvazione della definizione normativa delle mappe dei corridoi TEN-T pone la necessità di un attivismo istituzionale europeo da parte della Regione, per gestire il corridoio Baltico-Adriatico che è stato prolungato da Ancona fino a Bari. Su questo tema occorre ragionare sull’Alta velocità per portare le istanze della comunità regionale, rispetto a tracciati che altrimenti verrebbero calati dall’alto. Svem sta lavorando per portare nei tavoli istituzionali europei la proposta di un nuovo corridoio che va da Barcellona, attraverso l’Italia, nei Balcani. Svem in questo incontro vuole anche porre l’accento sull’attività della Regione Marche in tema di agricoltura e sviluppo digitale».

«Il coinvolgimento dei decisori della Commissione – dice l’avvocato Francesco Cicconi, Consulente generale in attività istituzionali europee di Svem – è fondamentale per portare a casa importanti risultati per la Regione in termini di nuove infrastrutture e sviluppo. Le Marche sono uno strategico crocevia che guarda a Nord/Sud e a Est/Ovest. Abbiamo un’occasione unica per promuovere la nostra centralità».

L’incontro sarà un’occasione per sviluppare ulteriori rapporti con l’Associazione dei marchigiani a Bruxelles, Allez Les Marche (https://www.facebook.com/AllezlesMarche) per intensificare i collegamenti con questa associazione che svolge un ruolo fondamentale per valorizzare i ragazzi e le ragazze marchigiani che hanno raggiunto posizioni apicali nelle istituzioni europee, costituendo di fatto un punto di contatto imprescindibile per la nostra regione.

Programma

Saluti e introduzione:

Antonella Passarani, Ufficio della Regione Marche a Bruxelles

Innocenzo Genna, Associazione Marchigiani a Bruxelles

Interventi:

Andrea Santori, Presidente SVEM

Pierpaolo Settembri, Gabinetto Commissario alle infrastrutture Apostolos TzitziKostas

Elena Panichi, Commissione europea, DG AGRI