Supermask, Galassi group e il Mondo di Scimpa insieme per realizzare mascherine

JESI – Supermask. È questo il nome della mascherina inventata dall’ingegno e dalla creatività di due aziende del territorio: Galassi group di Ancona e il Mondo di Scimpa di Jesi. Le due società hanno rivisto temporaneamente la propria mission con l’obiettivo di fornire un supporto concreto nella battaglia contro il Coronavirus. L’idea nasce, come detto, da il Mondo di Scimpa srl, azienda specializzata nell’ideazione, progettazione e gestione di progetti family entertainment e creatori di “family experience” riservate ai bambini di tutto il mondo e ai loro genitori, coinvolgendo Galassi group snc, un partner leader mondiale d’eccellenza, che sviluppa tre linee aziendali, mantici per fisarmoniche, lavorazione reboard e lavorazione ultramicrofibra nel mondo del beachwear con costumi e teli mare.

«L’idea – spiega Luca Allegrini, co-founder de Il Mondo di Scimpa – nasce dall’esigenza che accomuna tutti noi in questo momento delicato che stiamo vivendo. Le mascherine per bambini, sono state ideate soprattutto per la fase 2, un contributo per uscire al meglio da questo periodo». Due le certificazioni: O-ECOTEX Standard 100 e UNI EN ISO 10993-5.

Fabiana Meschini con Supermask

Luca Allegrini con Supermask

«Eravamo partiti dall’idea di progettare e realizzare mascherine per bambini – spiega il CEO del Mondo di Scimpa, Fabiana Meschini -, e ci siamo rivolti al nostro partner industriale con il quale stiamo già sviluppando diversi progetti nel mondo del turismo. Da sempre siamo attenti ai bisogni e alle necessità dei bambini e, in questo periodo più che mai, ci siamo chiesti che cosa potesse essere utile ai più piccoli. E oltre al portale gratuito per l’intrattenimento dei bambini, fruibile da tutte le famiglie, abbiamo deciso di progettare le mascherine per bambini, sicure e certificate, ma non quelle classiche da adulto che ci fa sembrare tutti malati bensì mascherine allegre, giocose e colorate come fossero un gioco, da indossare come a carnevale e Halloween e non una “costrizione” data ai bambini».

Prosegue Fabiana Meschini: «Siamo ben consapevoli che nei prossimi mesi, e fino a che non ci sarà il vaccino per il Covid-19, le mascherine ci accompagneranno nella vita quotidiana e diventeranno, oltre che una protezione, un accessorio “fashion”. E così, partiti dal mondo baby, in poche ore l’enorme richiesta da ogni parte d’Italia ci ha indicato la scelta da fare. Con Galassi group siamo riusciti a costruire in brevissimo tempo, 72 ore, una straordinaria filiera industriale grazie alle altissime dotazioni tecnologiche di taglio ad acqua già in essere presso il loro stabilimento di Osimo stazione, ed oggi siamo in grado di realizzare una produzione giornaliera di 15.000/20.000 maschere filtranti protettive in ultramicrofibra per uso personale, 100% made in Italy. Come previsto dalla legge il prodotto è commercializzabile in deroga in quanto non soggetto alle procedure valutative di cui allʼart.15 del D.L. 17 marzo 2020, n.18».

Supermask e il Mondo di Scimpa

Supermask, sottolineano Il Mondo di Scimpa e Galassi, «è una delle poche maschere in commercio, in materiale ultramicrofibra ecofriendly, certificata Ecotex – “multiuso, lavabile e sanificabile “con caratteristiche che la rendono idrorepellente/impermiabile, e facilmente indossabili da bambini ed adulti, con un tessuto soffice e ipoallergenico». Ad oggi, puntualizza ancora Allegrini, «stiamo producendo ad altissimi ritmi di lavoro per la richiesta urgente da parte degli enti e comuni, ritenendo moralmente che questa sia la priorità. Per il privato sarà possibile acquistarle sul portale e commerce www.super-mask.it e/o sull’omonima pagina FB già attiva e con migliaia di prenotazioni in arrivo ogni giorno. Le Supermask sono stampate con inchiostri ad acqua, con diversi temi e fantasie disponibili per bambini e per adulti».

Supermask

«Purtroppo – dice Alessio Barchiesi, brand manager di Scimpa – la mascherina diventerà nostra “compagna di vita” e ci farà cambiare le nostre vecchie abitudini che per forza dovranno essere modificate per non incorrere di nuovo in un momento devastante come questo. Scimpa ha voluto anticipare i tempi e le mode, innovando il concetto di protezione, non solo legandolo all’aspetto della salute ma ad un vero e proprio stile di vita. Stiamo lavorando su tante nuove idee per in nostro mondo family post Coronavirus, ma ancora sono “top secret».

« Proteggere e proteggersi è un atto di amore e di civiltà – rimarcano le due aziende – rimarcano i manager delle due aziende–. L’obiettivo è difenderci dall’attuale nemico invisibile. Ce la faremo!».