Supercoppa Serie B, la Luciana Mosconi supera la Sutor Montegranaro

ANCONA- Parte come meglio non potrebbe l’avventura in Supercoppa di Serie B della Luciana Mosconi Campetto Basket Ancona. I biancoverdi di coach Stefano Rajola si prendono lo scalpo della Sutor Montegranaro in questa prima sfida della competizione riservata alle formazioni di B. 63-48 il risultato finale del Palarossini che ha certificato l’ottimo stato di forma della compagine anconetana trascinata da uno strepitoso Simone Centanni.

Nonostante le assenze pesanti di Potì per i locali e di Bonfiglio per gli ospiti, la partita si è mantenuta su binari equilibrati per tutto il suo sviluppo. L’allungo decisivo è arrivato nell’ultimo quarto, in particolar modo a quattro minuti dalla fine, quando una serie di triple griffate Centanni e Leggio ha spinto avanti inesorabilmente il roster biancoverde.

Domenica 18 ottobre alle 18 la Luciana Mosconi sarà di scena sul parquet della Goldengas Senigallia mentre chiuderà il raggruppamento dei dorici la trasferta del 25 nella tana dell’Aurora Jesi. Per il momento si continua a giocare a porte chiuse in virtù del Dpcm ministeriale vigente e della normativa anti-Coronavirus.