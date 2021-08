Annullata la presentazione del libro sugli impresari anconetani. I figli: «Torneremo a settembre»

Rinviato l'incontro sui manager delle star. Gli organizzatori: «La Questura lo ha annullato per motivi di ordine pubblico. Pare che nelle vicinanze ci sarà una manifestazione no vax»

ANCONA – Presentazione del libro Sulvic, evento annullato dalla Questura dorica. Lo fanno sapere gli organizzatori, figli dei due impresari del rock, Gianni e Francesca Romana Sulpizi.

«Era tutto pronto, alle 18.30 – spiegano – saremmo dovuti andare a prendere Rosanna Vaudetti, ma pochi minuti fa la Questura ci ha fatto sapere che, a causa di una manifestazione no vax nelle vicinanze, per motivi di ordine pubblico, il nostro incontro non potrà avere luogo. C’è tanta amarezza e tristezza, ci dispiace molto per quanti si erano prenotati per l’aperitivo al bar ‘Coffy Way’, ma ci rifaremo a settembre – dicono. Speriamo in un evento di maggiori dimensioni, magari con la partecipazione anche di Gianni Morandi».

Morandi, infatti, conosceva bene i due impresari anconetani, i primi manager del mondo dello spettacolo. Sono stati proprio Vittorio Sukpizi e Mario Vico a scoprire un giovane Adriano Celentano, mentre si esibiva all’allora «Chalet 4 fontane» (oggi Coffy Way, ndr).

Intanto, il libro «Sulvic, gli impresari del rock», è acquistabile alla libreria Fogola, nel Mondadori store di corso Garibaldi, alla libreria Sonnino e presso il negozio di dischi Bucchi.