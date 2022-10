Streghe, mostri, fantasmi e zucche per Halloween: nelle Marche si festeggia il weekend più spaventoso dell’anno

Tante le iniziative per grandi e piccini in programma nella nostra regione da venerdì 28 ottobre a martedì 1 novembre

ANCONA- Le Marche si preparano a festeggiare il lungo e spaventoso weekend di Halloween con tante iniziative per grandi e piccini in programma da venerdì 28 ottobre a martedì 1 novembre. In provincia di Ancona, la Festa delle Streghe di Corinaldo è un appuntamento fisso per chi vuole immergersi nell’atmosfera di Halloween. Dal 28 al 31 ottobre le vie del centro saranno allestite e decorate a tema, ci saranno spettacoli, concerti, dj set e il tunnel della paura nella nuova location di Piazzale Gioco del Pallone. A Castelfidardo sabato 29 ottobre alle 16:30 pomeriggio da brividi alla Selva Stregata. Sarà possibile scegliere un laboratorio tra creatività e cucina e a seguire una passeggiata nel bosco al tramonto con gustosa merenda. La prenotazione è obbligatoria. Ad Ancona per i più piccoli (età consigliata 4-10 anni) al Parco del Cardeto c’è Il Bosco di Halloween – Caccia al Fantasma del Parco. Il divertimento inzia alle 15, ci saranno mostri da affrontare, indovinelli da risolvere e indizi da trovare per salvarsi dal fantasma del Cardeto! Prenotazione obbligatoria.

In provincia di Pesaro e Urbino, sabato 29 e domenica 30 ottobre al Castello di San Giorgio di Pesaro torna la Castagnata delle Streghe, una due giorni con stand, musica e per i bambini, truccabimbi, spettacoli di strada itineranti, giocoleria, trampolieri, bolle giganti, fachiro, cartomante e mangiafuoco. Ingresso libero. A Gradara sono in programma quattro giorni di paura con l’Halloweekend. Il 29, 30, 31 ottobre e l’1 novembre 2022 il paese si trasforma in un borgo “da brividi” con itinerari animati per adulti e bambini, il mercatino e, solo il 31 ottobre, un Horror Show con la Famiglia Addams ed i suoi orribili amici.

In provincia di Fermo, lunedì 31 ottobre appuntamento in Piazza del Popolo con ZuccaFermo. Si parte il pomeriggio alle 16 con maghi e streghe per dolcetto o scherzetto; alle 21:30 animazione con dj. Ad Halloween, a Porto San Giorgio è in programma Castelloween con laboratori mostruosi, trampolieri e spettacoli infuocati a partire dalle ore 16. Stessa data a Capodarco di Fermo per Halloween nel Bosco, un evento dedicato alle famiglie. Alle 18, all’Oasi di Capodarco tutti nel bosco di notte con serpenti, insetti e animali notturni. È necessario indossare abbigliamento comodo, torcia e mascherina. L’evento è adatto a tutti e i sentieri sono percorribili anche con i passeggini.

In provincia di Macerata, a Montelupone il 31 ottobre e il 1 novembre, il Mistery tour propone due spettacoli, “L’oscura vera storia del borgo” e “uno sguardo nel tempo”, entrambi basati su storie vere, con attori in costume, videoproiezioni e visite nelle grotte del 1700 e nei luoghi più simbolici del paese. Nel Parco di Villa Lauri a Macerata, domenica 30 ottobre alle ore 17 è in programma una Caccia al testoro organizzata dall’associazione “Genitori&Figli, per mano”. Tutti i partecipanti dovranno essere mascherati (sia adulti che bambini) e portare una borraccia d’acqua, merenda e una torcia. La prenotazione è obbligatoria.

In provincia di Ascoli Piceno, a Roccafluvione il 31 ottobre c’è RoccaHalloween, un evento per tutte le età al palazzetto dello sport. Dal pomeriggio intrattenimento per i bambini con truccabimbi, musica, sfilata delle maschere, caccia al tesoro e gara delle zucche. L’ingresso è gratuito. A seguire intrattenimento con i N’ice cream e Michel Tallè. Non mancherà l’area food and drink.

Tra streghe, fantasmi, mostri e zucche, trovano spazio anche mercatini e sagre tipiche del periodo. Nel centro storico di Osimo (AN) dal 29 al 31 ottobre torna il Castagna Day, tre giorni dedicati alla scoperta di colori, profumi e sapori dal gusto autunnale. Si potranno gustare caldarroste e vin brulè, stands di prodotti enogastronomici locali e poi, giochi per bambini e musica itinerante. La castagna è protagonista anche a Montemonaco (AP) con la sagra mercato in programma sabato e domenica prossimi. Ci saranno musica, stand gastronomici, mercatino dei prodotti tipici e artigianato e vin brulè. Lunedì 31 ottobre festa di Halloween presso i Torrioni. Il 29 e il 30 ottobre Super Castagnata anche a Ripatransone (AP) e ad Arquata del Tronto (AP) Marrone che Passione con ottimo cibo, musica, mercatini e folklore.