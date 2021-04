Ancona, straniero trova portafoglio pieno di soldi e lo restituisce

ANCONA – Avrebbe potuto tenerselo perché quei soldi per lui sarebbero stati un bel regalo di Pasqua ma l’onestà lo ha spinto a consegnarlo alla polizia locale che ha rintracciato la proprietaria. È la buona notizia di oggi, quella di un bosniaco di 43 anni che questa mattina 3 aprile, in piazza Roma, ha trovato un portafoglio con dentro 800 euro.

Non credeva ai suoi occhi. Insieme alle banconote, forse il frutto di uno stipendio, c’erano anche i documenti della proprietaria, una donna di origine tedesca. L’uomo non ci ha pensato due volte, ha visto i vigili urbani in centro, che erano in zona per i controlli anti Covid, li ha raggiunti e ha consegnato loro il portafoglio con tutto il denaro. La polizia locale lo ha ringraziato e poi ha contattato la proprietaria che già si disperava per averlo perso. Un esempio di onestà che di questi tempi fa ben sperare.