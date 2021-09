Stranieri irregolari e comportamenti giovanili, sotto la lente della Questura di Ancona: ecco i provvedimenti

ANCONA – Due stranieri irregolari e con vari precedenti di Polizia sono stati accompagnati presso i centri per il rimpatrio dagli agenti della Questura di Ancona, nell’ambito di una serie di servizi di intensificazione del controllo del territorio, finalizzati a contrastare forme di pericolosità sociale che coinvolgono stranieri, non dimoranti sul territorio e per incrementare la sicurezza.

Gli accompagnamenti sono stati eseguiti solo negli ultimi 10 giorni, in esecuzione di provvedimenti prefettizi. Tra due stranieri irregolari condotti ai centri per il rimpatrio figura un cittadino ghanese, rintracciato dalle Volanti della Questura dorica, dopo che si era reso protagonista di atteggiamenti molesti.

Il Questore di Ancona, Giancarlo Pallini, ha poi firmato 3 ordini a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni a carico di altrettanti stranieri irregolari sempre in esecuzione di provvedimenti di espulsione prefettizia.

Nello stesso periodo, i poliziotti hanno eseguito il trasferimento in Svezia, in esecuzione al provvedimento emesso dal Ministero Interno Dipartimento Libertà Civili ed Immigrazione – Unità Dublino, di 2 richiedenti la protezione internazionale di nazionalità irachena.

Nella giornata di ieri, infine, gli agenti della Questura di Ancona, hanno accompagnato in frontiera un cittadino albanese, detenuto presso la locale Casa Circondariale, con numerosi precedenti di Polizia, in esecuzione di un provvedimento di espulsione giudiziaria.

«I Poliziotti della Divisione Anticrimine ogni giorno passano al vaglio i comportamenti poco deontologici di quelle persone che vengono controllate e/o denunciate dalle Volanti – si legge nella nota stampa diramata dalla Questura di Ancona – , nel giro di qualche giorno i Poliziotti della Divisione, diretti ora dal nuovo Funzionario dottoressa Marina Pepe, hanno emesso ben sei fogli di via obbligatori dalla città di Ancona nei confronti di ragazzi che si erano comportati male anche nei confronti degli appartenenti alle Forze dell’Ordine, un avviso orale ed è stato notificato un provvedimento di daspo ad un ragazzo che ha acceso un fumogeno durante l’incontro di calcio Ancona Matelica – Olbia.