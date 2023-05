Osimo, stracciato il biglietto posto a monito dopo l’avvelenamento di due cani allo sgambatoio

OSIMO – È stato affisso un biglietto al cancello dello sgambatoio in centro dove sono morti per avvelenamento due cani. «Per non dimenticare. A distanza di giorni da quanto è accaduto in questo parco, siamo vicini nel ricordo a Kira e Maya che per mano di qualcuno sono state brutalmente avvelenate – si legge nel biglietto a firma di “amici degli animali” -. Scrivo per dare sfogo alla rabbia mia e di tutte quelle persone che invece gli animali li rispettano e li amano ma soprattutto a te, individuo senza cuore. Ti esorto a chiedere aiuto». Dopo qualche ora, con grande sorpresa, è stato stracciato da ignoti il biglietto-monito.

Le parole del sindaco

Il sindaco Simone Pugnaloni ha detto di aver intensificato i controlli da parte della Polizia municipale. Non sarà installata una telecamera: «Nell’area non ci sono telecamere di videosorveglianza (in città in tutto sono accese 78 spycam) che vengono installate solo nei luoghi ritenuti più a rischio e individuati in sinergia con le forze dell’ordine e il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il comando della Polizia locale ha riferito che nel corso del 2022 sono stati effettuati 108 servizi nei parchi e nelle aree verdi del centro storico che hanno riguardato anche le zone più a rischio di atti vandalici o di disturbo della quiete pubblica, anche con servizi congiunti con le altre forze dell’ordine. I controlli sono continuati anche nel corso del 2023 predisponendo dieci pattugliamenti dedicati alle aree verdi del centro. Dopo l’avvelenamento sono stati predisposti servizi appositi di controllo. Si continuerà in questa direzione».