Marche, le storie fantastiche dei bambini diventano audiolibri: ecco il progetto del Consiglio regionale

ANCONA – È possibile ascoltare, oltre che leggere, i “Quaderni del Consiglio”. Con l’obiettivo di rinnovare e valorizzare la collana di pubblicazioni dell’Assemblea legislativa delle Marche, fondata nel 1996, è stato realizzato un primo modulo sperimentale del progetto “I quaderni del Consiglio in audiolibri”. Sono 12 i volumi scelti, pubblicati tra il 2015 e il 2020, di cui 6 dedicati a fiabe per bambini e 6 a racconti gialli.

Gli autori delle storie fantastiche sono gli alunni delle scuole secondarie di primo grado che hanno partecipato al concorso regionale “Un territorio da fiaba”: “C’era una volta il Meta e l’Auro”, “C’era una volta un castello…”, “C’era una volta un contadino…”, “C’era una volta un viaggiatore…”, “C’era una volta un carbonaio…”, “C’era una volta la musica nel bosco incantato”. Attingono invece alla serie “I sei migliori colpi”, dedicata ai vincitori del Concorso nazionale “Giallocarta” di Civitanova, i 6 volumi di racconti polizieschi, in totale 36 titoli.

Gli audiolibri sono interpretati dagli attori e speaker Luca Violini, direttore, Paola Giorgi, Maria Cristina Gregori, Maurizia Gregori e Rosetta Martellini. L’archivio dei file audio sarà conservato nel canale You Tube dell’Assemblea legislativa delle Marche e il servizio, già attivo per i primi racconti gialli, è accessibile nella sezione pubblicazioni del sito istituzionale, segnalato da un’icona accanto ai titoli dei Quaderni (https://www.consiglio.marche.it/informazione_e_comunicazione/pubblicazioni/quaderni). L’audiolibro, una modalità di fruizione in forte crescita negli ultimi anni, consente la conoscenza di un libro anche da parte di persone non vedenti o impossibilitate a leggere, e rientra tra gli strumenti previsti dalla legge regionale per la promozione del libro approvata nel 2020.