Stilcasa Costruzioni Falconara, una vittoria da grande squadra

MONTESILVANO – Compatta, cinica e vittoriosa. La Stilcasa Costruzioni Falconara trionfa nello scontro diretto con il TikiTaka Francavilla, seconda forza della classe, imbattuta alla vigilia del match. Le ragazze allenate da Giulia Domenichetti passano sul campo delle abruzzesi per 3-1 e si portano a quota 29 punti in classifica, a meno tre proprio dalle avversarie appena battute.

La posta in palio è alta nella tredicesima giornata di Serie A femminile di Calcio a 5. Entrambe le compagini lo sanno, non a caso la partita è frizzante sin dalle prime battute di gioco, ma l’incontro non si sblocca fino al 13′ minuto. Boutimah trova il guizzo giusto per sbloccare la sfida e mandare le squadre a riposo sull’1-0 in favore delle citizens.

Rientra dagli spogliatoi ancora più carica la Stilcasa che raddoppia dopo soli due minuti: capitan Ferrara fa 2-0 e aumenta le distanze nei confronti del TikiTaka. Il Francavilla non ci sta e sceglie la carta del power play grazie alla quale riapre i giochi a 3 minuti dal termine con Cortés rendendo infuocato il finale. Le biancoblu però non ne vogliono sapere di tornare a Falconara senza i tre punti e infatti è ancora Boutimah che prima salta una avversario e poi deposita in rete la propria doppietta personale. 3-1 per le falchette che possono esultare.

Prestazione maiuscola delle ragazze guidate da Giulia Domenichetti, brave nel conquistare un successo importante lontano da casa contro una diretta concorrente. Ne approfitta indubbiamente la capolista Bitonto, che ora si trova a +5 rispetto al TikiTaka secondo, ma la Stilcasa è lì in alto e può continuare a sognare.