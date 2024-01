Stilcasa Costruzioni Falconara, tris nella prima gara del 2024

FALCONARA MARITTIMA – La Stilcasa Costruzioni Falconara si affaccia al nuovo anno con il sorriso. La squadra allenata da Giulia Domenichetti, davanti al proprio pubblico, cala il tris contro l’Audace Verona nella dodicesima giornata di Serie A femminile di Calcio a 5. Un 3-0 che permette alle citizens di salire a quota 26 punti nel terzo posto della classifica.

Il match inizia subito in maniera frizzante. Dopo soli due minuti di gioco l’Audace Verona sfiora il vantaggio, ma Sestari nega la gioia del gol alle ospiti. Le falchette si scuotono e cominciano a creare diverse occasioni importanti, la sfera però non entra complici un po’ di imprecisione e gli interventi decisivi di Vittorelli. Le squadre tornano negli spogliatoi sullo 0-0.

Nella ripresa la Stilcasa rientra in campo desiderosa di fare suo l’incontro. Passano nemmeno 3′ e le biancoblu trovano il sigillo giusto per sbloccare la partita: coast to coast di Ferrara che arriva sul fondo e serve Praticò che deve solamente appoggiare in rete. Dopo aver colpito due pali, le citizens raddoppiano: capitan Ferrara calcia in porta e gonfia la rete trovando la deviazione decisiva di Pomposelli. Ferrara protagonista anche per il gol del 3-0, assist per Elpidio che chiude i giochi con un dolcissimo cucchiaio.

Stesso risultato dell’andata per la Stilcasa che apre il girone di ritorno nel migliore dei modi. Al PalaBadiali le falchette esultano e guardano con ottimismo ai prossimi impegni. Ora infatti ci sarà la difficile trasferta sul campo del TikiTaka Francavilla, scontro diretto contro l’attuale seconda della classe.

Tabellino STILCASA COSTRUZIONI FALCONARA-AUDACE VERONA 3-0 (0-0 p.t.)

STILCASA COSTRUZIONI FALCONARA: Sestari, Soldevilla, Elpidio, Pereira, Boutimah, Tomassini, Praitcò, Pesaresi, Pandolfi, Scoponi, Kubaszek, Ferrara. All. Domenichetti

AUDACE VERONA: Vittorelli, Pomposelli, Puttow, Zandonà, De Angelis, Gatti, Piccirillo, De Cao, Exana, Naiara, Romano, Biasiolo. All. Serandrei

RETI: 2’47” s.t. Praticò (F), 7’13” aut. Pomposelli (F), 8’09” Elpidio (F).