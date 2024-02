Stilcasa Costruzioni Falconara, trionfo contro la capolista

Le citizens, nel quindicesimo turno di campionato, superano 4-2 il Bitonto primo in classifica in Serie A femminile di Calcio a 5

FALCONARA MARITTIMA – Bella, anzi bellissima la Stilcasa Costruzioni Falconara. Davanti ai propri tifosi le falchette costringono la capolista Bitonto al primo stop del suo campionato. La squadra allenata da Giulia Domenichetti trionfa 4-2, al termine di una sfida ricca di emozioni, e si porta a -5 in classifica (insieme al TikiTaka Francavilla) rispetto alle rivali pugliesi.

Al PalaBadiali l’incontro è acceso sin dalle prime battute, la posta in palio è alta e piovono subito occasioni da una parte e dall’altra. Passano soli tre minuti e la prima della classe passa in vantaggio: su calcio di punizione Diana Santos pesca la conclusione giusta per battere Sestari. La Stilcasa però non ci sta e, qualche minuto più tardi, rimette il risultato in parità. Capitan Ferrara, anche lei su calcio di punizione, gonfia la rete per il momentaneo 1-1.

Poco dopo aver superato la metà del primo tempo la gara si accende definitivamente nel giro di pochi istanti. Isa Pereira, bravissima ad anticipare un’avversaria, calcia violentemente e trova il gol del vantaggio per le citizens. Questa volta a reagire è il Bitonto che, in tap-in, fa 2-2 grazie a Nicoletti. Il gol subito non cambia la voglia di vincere per la Stilcasa: Ferrara incrocia con il destro, il suo piede meno abile, e trova l’angolino per il 3-2 con cui si va a riposo. Doppietta per la “pupilla”.

Nel secondo tempo cala inevitabilmente un po’ il ritmo, anche se le pugliesi fanno di tutto per riprendere la gara. Il Bitonto infatti si gioca anche la carta del portiere di movimento, ma è proprio qui che le biancoblù la chiudono sul definitivo 4-2: Sestari para e, a porta vuota, calcia il pallone che delicatamente finisce in fondo alla rete. Grande vittoria della Stilcasa.