Stilcasa Costruzioni Falconara, largo successo col Foligno

FALCONARA MARITTIMA – Confronto dominato dalla Stilcasa Costruzioni Falconara. Nella nona giornata di Serie A femminile di Calcio a 5 le ragazze col falco sul petto battono l’Atletico Foligno 8-1. Al PalaBadiali la squadra di casa indirizza la partita già nel primo tempo, per poi chiuderla ampiamente nella ripresa.

Pronti via ed è già 2-0 dopo soli 5 minuti di gioco. Prima Boutimah con caparbietà si libera dentro l’area di rigore e sigla il vantaggio, poi Isa Pereira scarica in porta il gol del raddoppio. Il Foligno, dopo l’avvio complicato, accorcia le distanze con la rete di testa trovata da Pellegrino. 22 secondi più tardi però è già 3-1 grazie alla marcatura di Ferrara che manda la Stilcasa all’intervallo con il doppio vantaggio.

Nel secondo tempo partono ancora convintissime le citizens. Non passa neanche un minuto dal rientro dagli spogliatoi quando Praticò segna il gol del 4-1. Sfortunate le umbre che si fanno anche due autoreti, con in mezzo il gol di Soldevilla per il momentaneo 7-1. Nel finale Elpidio timbra la rete del definitivo 8-1.

Un successo che permette al club guidato da Giulia Domenichetti di raggiungere quota 20 punti nel terzo posto della classifica. Prima di lasciare spazio alla sosta per le Nazionali era importante vincere, e le falchette lo hanno fatto con un’ottima prestazione davanti ai propri tifosi.