Stilcasa Costruzioni Falconara: game over in gara2. In finale ci va il Tiki Taka

Semifinali playoff Scudetto amare per le ragazze di mister Giulia Domenichetti. Per le citizens si tratta della prima sconfitta interna dall11 gennaio 2023

FALCONARA – Sorride il Tiki Taka Futsal che, ieri sera 30 maggio, è riuscito a vincere anche gara2 contro lo Stilcasa Costruzioni Falconara. Così facendo, le giallorosse guidate da mister Gayardo, hanno chiuso la serie e si sono qualificata alla finale playoff Scudetto.

Illusorio l’1-0 al 6’ di Soldevilla, inutile la carica di un gremito Palabadiali. Alle biancoblu, infatti, non è bastata un’atmosfera unica nel suo genere per pareggiare la serie e rimandare tutto a gara3. Dall’altra parte, per le abruzzesi sono state decisive le due reti siglate, prima da Vanin al 7’ su calcio di rigore in risposta al vantaggio citizens, poi da Bertè, perfetta nel chiudere il secondo palo, all’11’. Il power-play finale delle falchette, inserito dopo un secondo tempo di pressione totale e nel tentativo di pareggiare per quantomeno andare ai supplementari, non paga. Al triplice fischio è stata festa giallorossa. Il Tiki Taka vince 2-1 e vola in finale.

AVVERSARI E DATE – In programma questa sera 31 maggio l’altra semifinale Bitonto-GTM Montesilvano. In caso di vittoria da parte del Bitonto, regina di Coppa Italia oltre che di regular season, le pugliesi strapperanno il secondo pass per la finale Scudetto in programma il 9 giugno. In caso contrario, si dovrà disputare gara3 per definire chi passerà il turno e chi raggiungerà le abruzzesi.

STILCASA COSTRUZIONI FALCONARA-TIKITAKA FRANCAVILLA (1-2 p.t.)

STILCASA COSTRUZIONI FALCONARA: Sestari, Soldevilla, Praticò, Elpidio, Pereira, Gregori, Pesaresi, Pirro, Kubaszek, Ferrara, Boutimah, Tomassini. All. Domenichetti

TIKITAKA FRANCAVILLA: Duda, Vanin, Bertè, Bettioli, Cortés, Prenna, De Siena, Xhaxho, Papponetti, Ruggieri, Guidotti, Marcelli. All. Gayardo

MARCATRICI: p.t. 6′ Soldevilla (F), 6’51” rig. Vanin (T), 11’15” Bertè (T)

AMMONITE: Pereira (F), Bettioli (T), De Siena (T), Prenna (T)

ARBITRI: Elena Lunardi (Padova), Ugo Ciccarelli (Napoli), Stefano Mestieri (Finale Emilia) CRONO: Alessandro Cannizzaro (Ravenna)