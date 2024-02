Stilcasa Costruzioni Falconara, Ferrara: «Sarà una partita dura»

FALCONARA – La Stilcasa Costruzioni Falconara scalda i motori. Nel mirino c’è il Montesilvano sabato 10 febbraio alle 20.30. La trasferta in Abruzzo, contro l’attuale quarta forza in campionato, può rappresentare un crocevia fondamentale per il cammino di Giulia Domenichetti e le sue citizens. L’obiettivo è blindare il secondo posto. Quello del Montesilvano è ridurre il divario di 4 lunghezze che lo separa dalla squadra ospite.

Con 15 punti nelle ultime 5 partite, di cui 6 contro Tiki Taka Francavilla e Bitonto, il Falconara si presenta al Palasport “Corrado Roma” in uno stato di forma che dire eccezionale è riduttivo. «Stiamo preparando la gara come tutte le altre – spiega Erika Ferrara, capitano della Stilcasa Falconara – con la stessa programmazione e ovviamente con focus differenti. Sarà un’altra partita dura, ci arriviamo con un’ottima classifica e cercheremo di ripetere il risultato dell’andata».

Al Palabadiali le falchette vinsero 4 a 2 grazie anche ad una rete nel finale di Ferrara. Risultato speculare anche per quanto riguarda l’ultima vittoria in campionato contro la momentanea capolista di questa serie A, il Bitonto, dove la stessa numero 21 ha timbrato per ben due volte. «È stata una vittoria di grande soddisfazione – racconta – perché è come se Davide avesse battuto Golia, anche se per una semplice partita di regular season. La partita era sentita da entrambe le tifoserie per ovvi motivi, è stato bello regalare questa gioia ai nostri tifosi. Hanno creato un’atmosfera da finale, sono stati meravigliosi. La doppietta? Se i miei goal servono a portare vittorie bene, altrimenti non me ne faccio nulla».