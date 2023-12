Stilcasa Costruzioni Falconara, Domenichetti: «Faccio i complimenti alle mie ragazze»

FALCONARA MARITTIMA – E’ tempo di bilanci tra le fila della Stilcasa Costruzioni Falconara. Il campionato di Serie A femminile di Calcio a 5 è in stand by a causa della sosta natalizia perciò le falchette tirano le somme in merito al percorso intrapreso fino a questo momento. Un cammino indubbiamente positivo per le citizens che si presentano al giro di boa da terze della classe a quota 23 punti.

Al termine del girone d’andata infatti, come sottolineato dall’allenatrice biancoblu Giulia Domenichetti, le aspettative iniziali sono state ampiamente rispettate: «L’avvio di stagione è stato estremamente positivo, abbiamo ottenuto dei risultati importanti anche in diversi scontri diretti. Probabilmente non ci aspettavamo nemmeno di ritrovarci nel terzo posto della classifica».

L’attuale piazzamento in graduatoria ha permesso alla Stilcasa di qualificarsi direttamente alle Finals Eight di Coppa Italia, mentre le squadre collocate tra la quinta e l’ultima posizione dovranno affrontare un turno in più ad eliminazione diretta. La soddisfazione è evidente per la guida delle citizens: «Faccio i complimenti alle mie ragazze, abbiamo fatto un ottimo girone d’andata. I conti però si fanno a fine stagione quindi dobbiamo continuare su questa strada».

Le falchette in Serie A femminile torneranno protagoniste il 14 gennaio in casa contro l’Audace Verona. La stessa Domenichetti si aspetta un torneo differente alla ripresa: «Credo che a gennaio ripartirà un campionato molto diverso, ci sarà il mercato e le società possono cambiare pelle. Per noi inizia una nuova fase, ma non dobbiamo essere la squadra da battere».