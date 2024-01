Stilcasa Costruzioni Falconara, Cotichelli: «Mi aspetto una partita positiva»

FALCONARA MARITTIMA – Seconda contro terza a confronto. A chiudere la tredicesima giornata di Serie A femminile di Calcio a 5, la seconda del girone di ritorno, ci penseranno TikiTaka Francavilla e Stilcasa Costruzioni Falconara nella gara in programma domenica 21 gennaio alle 18 (diretta su Futsaltv.it). Le falchette, attualmente terze in classifica a quota 26 punti, saranno di scena sul campo delle abruzzesi, al momento seconde con 32 punti.

Confronto tutto da seguire e le aspettative di Marco Cotichelli, vice allenatore e preparatore dei portieri della Stilcasa, sono ben chiare: «Mi aspetto una partita positiva anche se giochiamo contro una squadra costruita per vincere lo Scudetto». Il tecnico biancoblu però vuole guardare oltre al risultato finale: «E’ ovvio che i tre punti sarebbero importantissimi, ma sarei contento di giocarcela testa a testa facendo una bella prestazione. Dobbiamo sfruttare le armi che abbiamo a disposizione».

Nell’ultimo turno di campionato la squadra allenata da Giulia Domenichetti ha battuto 3-0 l’Audace Verona, aprendo il 2024 con un successo convincente: «Dopo averla sbloccata nella ripresa le ragazze sono state brave a chiudere il match, nonostante un primo tempo in cui abbiamo avuto qualche difficoltà». Mister Cotichelli ha poi continuato: «Non era semplice partire con una vittoria dopo una sosta natalizia molto lunga e dopo esserci allenati diversi giorni senza 4 giocatrici impegnate in Nazionale (Ferrara, Boutimah, Praticò e Sestari)».

Rispetto al confronto con il Verona, le falchette contro il TikiTaka avranno un ulteriore scoglio da superare: il fattore campo. Come sostenuto da Cotichelli infatti: «La spinta dei nostri tifosi conta sempre molto, quando giochiamo al PalaBadiali il pubblico ci dà una spinta in più. Ora però ci aspetta un incontro lontano da casa in un palazzetto ostico».