La Stilcasa Costruzioni Falconara va a caccia del tris

FALCONARA MARITTIMA – Nuovo avversario in arrivo, stesso obiettivo per la Stilcasa Costruzioni Falconara: vincere. Dopo aver superato Montesilvano e Royal Lamezia, la squadra falconarese punta alla terza vittoria di fila in Serie A femminile di Calcio a 5. Per farlo dovrà battere il Pelletterie nel settimo turno di campionato in programma domenica 12 novembre, al PalaBadiali dalle ore 18 (diretta su Futsaltv.it).

Il cammino intrapreso fino a questo momento nel torneo è positivo per il club guidato da Giulia Domenichetti, considerati anche i diversi cambiamenti nel mercato estivo. Quarte con 13 punti in classifica, le citizens vogliono continuare a puntare in alto. Nell’ultima giornata è arrivato il convincente successo sul Lamezia per 5-0. Una vittoria nella trasferta calabrese che ha mostrato la maturità della Stilcasa Falconara.

Il prossimo confronto con il Pelletterie, ancora fermo a quota zero punti in fondo alla classifica insieme alla Royal Lamezia, non è da sottovalutare. Servirà anche la spinta dei propri tifosi per uscire dal campo con i tre punti. Le ragazze col falco sul petto sono pronte ad una nuova battaglia da portare a casa.