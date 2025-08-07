Stazione merci a Castelfidardo, si valutano siti alternativi

CASTELFIDARDO – Sono in corso di valutazione soluzioni alternative per la stazione merci che, secondo il progetto avanzato da Rfi, dovrebbe sorgere a San Rocchetto di Castelfidardo. Un annuncio attesissimo dal comitato dei residenti che si battono da mesi per il no, arrivato in queste ore direttamente dal presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, a seguito di interlocuzioni avute con Aldo Isi, amministratore delegato di Rfi. In pratica Rete Ferroviaria italiana ha avviato uno studio per la valutazione di soluzioni alternative per la vicenda che riguarda la realizzazione della nuova stazione merci in quella zona che confina con Osimo, raccogliendo le richieste dei territori e delle categorie incontrate nei mesi scorsi.

Le parole del governatore

«Voglio ringraziare Aldo Isi con il quale ho condiviso questa tematica – ha aggiunto il presidente Acquaroli – e che mi ha confermato che è a lavoro per studiare soluzioni alternative che condivideremo nell’ambito di un tavolo tecnico da costituire tra la Regione, il Commissario di Governo per la Orte-Falconara e Rete Ferroviaria Italiana. Abbiamo ritenuto opportuno un confronto per individuare la possibilità di soluzioni alternative ad un progetto che risulta fortemente impattante».

Il comitato infatti lamenta proprio l’impatto che avrebbe in termini ambientali, riguardo il possibile rischio idrogeologico e anche a livello storico perché in quel luogo si disputò la battaglia per l’unità d’Italia. I residenti pochi giorni fa hanno consegnato una missiva allo staff della premier Meloni alla Mole, una delle ultime mosse per scongiurare l’ok al progetto. Se ne era discusso più volte in consiglio regionale grazie a mozioni e interrogazioni delle opposizioni.