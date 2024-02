Stazione di Ancona, minaccia i poliziotti e prende a pugni la porta della biglietteria: nei guai 45enne

L'uomo era ubriaco. Sul posto anche i sanitari. Per il 45enne scattato il Foglio di via

ANCONA – Il questore di Ancona, all’esito di istruttoria, ha emesso la misura di prevenzione del Foglio di Via per un uomo di origine ucraina di 45 anni.

Nello specifico l’uomo, regolare sul territorio nazionale, gravato da numerosi precedenti per violazioni al Codice della strada, resistenza a Pubblico ufficiale e violazione della normativa sugli stranieri, qualche giorno fa aveva dato in escandescenza all’interno della Stazione di Ancona. Nell’occasione erano prontamente intervenuti i poliziotti della Polfer poiché lo avevano inizialmente notato riverso a terra.

L’uomo aveva dapprima importunato senza ragione alcuni passeggeri e, alla richiesta dei poliziotti se avesse avuto bisogno di aiuto, l’uomo aveva assunto un atteggiamento da subito aggressivo e violento, iniziando a minacciare i poliziotti intervenuti per prestargli aiuto. Nonostante gli operatori avessero cercato più volte di calmarlo e di tranquillizzarlo l’uomo aveva cercato più volte il contatto fisico tentando di aggredirli, urlando, minacciandoli e sbattendo più volte i pugni sulle porte di vetro dell’atrio della biglietteria. In quell’occasione era stato richiesto anche l’intervento di personale sanitario affinché prestasse le cure del caso all’uomo che comunque veniva sanzionato per ubriachezza molesta, visto il suo stato di assoluta alterazione psico fisica che lo aveva mandato in escandescenza.

Immediata la risposta del questore che ha firmato la misura di prevenzione, considerata la pericolosità sociale dell’uomo ed i suoi pregressi precedenti. Con il Foglio di Via ha ordinato all’uomo di lasciare il territorio del Comune di Ancona e gli ha vietato di far ritorno per un periodo di tre anni, avvisandolo che l’inottemperanza della misura comporta il deferimento all’Autorità Giudiziaria.