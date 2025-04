NUMANA – La nuova filosofia del turismo porta con sé un nuovo modello di business. È il tema di questa V edizione degli Stati Generali del Turismo delle Marche, che si sono svolti questa mattina 14 aprile a Numana. Esperti, istituzioni nazionali e regionali, operatori del settore e rappresentanti di associazioni, hanno disegnato la traiettoria di sviluppo del turismo marchigiano.

«Un turismo – come afferma il Presidente della Regione Marche, Dott. Francesco Acquaroli – che è in crescita e che, anche in questo aprile 2025, sta dando dei riscontri positivi che sono di buon auspicio per la stagione». Numeri che sono frutto di un lavoro avviato e che ha collocato le Marche sul mercato italiano ed estero, in modo autorevole. «Oggi il mercato è in continua evoluzione – dichiara il Prof. Massimiliano Polacco, Direttore Generale di Confcommercio Marche – e abbiamo ritenuto fondamentale confrontarci una volta l’anno. Questo evento che organizziamo è diventato un punto di riferimento per il settore turistico regionale. Evolversi e adattarsi alle nuove esigenze dei viaggiatori significa realizzare un modello di business che integri sostenibilità, professionalità e innovazione, per garantire un’accoglienza di qualità».

Stati Generali del Turismo delle Marche 2025: da Numana le formule per i nuovi mercati

In quest’ottica sono strategici i 60,2 milioni di euro che la Regione Marche ha stanziato per il settore (a cui si aggiungono i 3,5 milioni della comunicazione dichiarati dalla Direttrice ATIM Regione Marche, la Dott.ssa Marina Santucci), con 24 milioni per i borghi accoglienti e 14,7 per la riqualificazione delle strutture ricettive; bando di prossimo scadenza che avrà una proroga, dato l’interesse ricevuto e la necessità di preparare in modo adeguato la domanda di partecipazione da parte degli imprenditori turistici. «Questo bando – prosegue Polacco – farà sicuramente da moltiplicatore economico, perché investire in accoglienza genererà reddito grazie alle persone impiegate, quindi lavoro, alla formazione che sarà erogata per avere una buona qualità di servizi e per i turisti che arriveranno».

Formazione essenziale per qualificare l’accoglienza verso i tanti mercati italiani e stranieri e su cui la Confcommercio Marche Centrali punta in modo deciso con la creazione, per il mondo del terziario, di una Academy di prossima apertura. Inoltre, in questo periodo, gli uffici stanno lavorando sugli assestment digitali per capire la maturità digitale delle imprese marchigiane di settore e indirizzarle.

Non solo strutture alberghiere, ma anche turismo en plein air, mercato che porta nella nostra regione 2 milioni di presenze. «Quali sono i finanziamenti per questo settore?», chiede Polacco al Governatore Acquaroli.

«Stiamo concludendo il processo di cofinanziamento con i progetti Europei che incidono per 130 milioni di euro. In tempi brevi avremo quindi una disponibilità di risorse, ora impegnate, di circa 25-30 milioni di euro con cui andare avanti sul bando ricettività, il sostegno ai borghi e i finanziamenti per l’en plein air – risponde Acquaroli che annuncia poi una novità -. Grazie all’accordo con la Camera di Commercio Americana in Italia, a breve avremo una loro una sede nelle Marche. Ci garantirà una relazione con gli Stati Uniti e potrà essere un grande strumento di crescita». Proprio quel turismo americano che nel 2024 è cresciuto del 5%, attestandosi a 55 mila presenze.

«Con le nuove formule per un mercato che cambia», come ha affermato il Presidente Confcommercio Marche, Dott. Giacomo Bramucci, e con una ospitalità sempre più personalizzata e ibrida, con approccio innovativo, appare altrettanto importante, oltre alla formazione, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. «Come nelle altre discipline – dice il Prof. Gian Luca Gregori, Rettore UNIVPM e Presidente Fondazione UNIVPM – dobbiamo arrivare al concetto di un turismo di precisione che si serva quindi di tutti gli strumenti offerti dall’intelligenza artificiale per interpretare i dati nel miglior modo e fare analisi e strategie».

Agli Stati Generali del Turismo nelle Marche, moderati dalla giornalista e conduttrice RAI Dott.ssa Vittoriana Abate, hanno portato il loro contributo, oltre ai presenti già citati, in ordine di intervento: il Questore del Senato della Repubblica Italiana Sen. Antonio De Poli, il Commissario Straordinario di Governo per la Ricostruzione Sen. Guido Castelli, il Presidente Camera di Commercio Unica delle Marche Gino Sabatini, il Sindaco della Città di Numana, Dott. Gianluigi Tombolini, la Direttrice ATIM Regione Marche Dott.ssa Marina Santucci, l’Arch. Carlo De Mattia Presidente della Fondazione Design Terrae, il Dott. Fabio Fulvio Responsabile Marketing Innovazione Internazionalizzazione Confcommercio Nazionale, Nicola Zoppi Senior Consultant MindLabHotel, la Dott.ssa Paola Marchegiani Dirigente Settore Turismo della Regione Marche, il Dott. Alessandro Massimo Nucara Direttore Generale Federalberghi Confcommercio Nazionale, il Dott. Nicola Spagnuolo Direttore CFMT – Centro Formazione Management del Terziario, il Dott. Daniele Ferretti Direttore Ufficio Studi FIPE Confcommercio Nazionale, l’onorevole Gianluca Caramanna, Consigliere del Ministro del Turismo per i Rapporti Istituzionali e i rappresentanti delle principali Federazioni del settore.