ANCONA – Alla presenza delle autorità, degli sponsor, di tutte le atlete e delle famiglie è scattata ufficialmente la stagione sportiva dell’Ancona Team Volley, società di pallavolo femminile fortemente orientata al lavoro nel settore giovanile.

Il Presidente Antonello Del Mastro ha fatto gli onori di casa illustrando il percorso che la società sta portando avanti per rilanciare il lavoro nel volley femminile giovanile in una città come Ancona che ha grande tradizione in questa disciplina. «La nostra politica è fatta di piccoli passi ma costanti – ha detto -. Per questa stagione abbiamo introdotto ulteriori figure tecniche professionali a sostegno del lavoro di tutti i gruppi come due preparatori atletici e il massofisioterapista investendo anche per migliorare la visibilità della società. Ripartiamo a fare attività nelle scuole e, con la serie D regionale, intendiamo dare un punto di arrivo importante per le nostre ragazze del settore giovanile».

All’iniziativa organizzata al Palarossini Estra Prometeo è intervenuto portando il saluto della città Andrea Guidotti Assessore allo Sport del Comune di Ancona, che ha rimarcato «la bella giornata di festa organizzata dalla società – ha detto – per una realtà solida, con oltre 100 iscritte. Alle ragazze auguro di divertirsi e di impegnarsi sempre al massimo inseguendo i propri sogni».

Presenti anche Francesco Leoni, Presidente Comitato Territoriale Ancona della Fipav, Fabio Luna, Presidente del Coni Marche, Daniele Silvetti, Presidente del Parco del Conero.

Nel corso della presentazione spazio anche agli interventi degli sponsor principali che sostengono l’attività della società a partire da Graziano Stacchiotti Assicurazioni e Pratiche Auto, Marco Gnocchini, Presidente di Estra Prometeo, convinto sostenitore di una realtà giovane e dinamica che sta crescendo con la politica dei piccoli passi. «Siamo un’azienda del territorio – ha detto Gnocchini – e quindi è nostro compito sostenere le migliori realtà sportive, soprattutto quelle che lavorano con attenzione e competenza nel settore giovanile. Con l’Ancona Team Volley c’è un feeling particolare e sono molto soddisfatto del progetto sportivo e di come il presidente e la società lo stanno portando avanti».

Dopo l’illustrazione del progetto tecnico a cura del Direttore Tecnico Raffaella Cerusico, spazio a tutte le iscritte. Prima il gruppo delle piccoline del gruppo minivolley, S3 e under 12 allenato da Fabiola Barbini, Valentina Marinelli e Rebecca Longhi, il gruppo under 13/14 allenato da Mauro Talleri e Massimo Canonico, il gruppo under 16 agli ordini di Simona Battistini e Valentina Marinelli e il gruppo serie D e under 18 guidato dal duo Talleri-Canonico.

Il campionato di serie D regionale partirà a breve mentre quelli giovanili scatteranno da metà novembre.

L’Ancona Team Volley ha voluto ringraziare anche l’altro main sponsor della serie D Ca.Tu.Na., ma anche Schiavoni, Studio Legale Pierlorenzi, Camping La Medusa, Ima, Fomit, Intermark, Smian, Siconte Q3, Centro Assistenza Ecologica, Onorati Sport.