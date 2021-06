Spiagge libere, torna la prenotazione per Mezzavalle e Portonovo. E l’App I Beach vale anche per Sirolo

Per le due spiagge anconetane obbligatoria nei week end dal 19 giugno al 31 luglio e dal 28 agosto al 12 settembre, e tutti i giorni dall'1 agosto al 22 agosto

Sarà l’Associazione riviera del Conero a mettere a disposizione quest’anno l’App I Beach, per la prenotazione delle postazioni nelle spiagge libere di Portonovo e Mezzavalle nei fine settimana e per i primi venti giorni di agosto. I Beach diventa quindi una piattaforma unica, a disposizione dei Comuni che hanno la necessità di effettuare le prenotazioni nelle spiagge libere. Oltre a Portonovo e Mezzavalle, dunque, tramite l’applicativo si potranno effettuare le prenotazioni anche per Sirolo e l’App sarà disponibile a partire dal 14 giugno.

Per quanto riguarda le due spiagge anconetane la prenotazione è obbligatoria nei week end dal 19 giugno al 31 luglio e dal 28 agosto al 12 settembre, e tutti i giorni dall’1 agosto al 22 agosto. Non sarà possibile la prenotazione consecutiva della stessa spiaggia per 2 giorni di seguito e ciascun account potrà effettuare solo una prenotazione al giorno. Due i tipi di postazione disponibili: telo mare 2 adulti + minorenni, stallo ombrellone 4 adulti + minorenni.

Per chi non può accedere all’applicazione, a partire dai prossimi giorni sarà messo a disposizione e comunicato anche il numero di telefono di un call center dedicato.

L’App consente, oltre alla prenotazione, il controllo della disponibilità dei parcheggi delle due spiagge di Ancona in tempo reale.

Per accedere a tutte le informazioni sulle spiagge e sulle modalità di fruizione si può consultare il sito https://www.rivieradelconero.info/it/le-spiagge-della-riviera-del-conero/ che sarà costantemente aggiornato.