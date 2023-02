Osimo, spariti i risparmi di una vita: operatrice finanziaria nel mirino

OSIMO – Le indagini sono in corso da parte della Tenenza della Guardia di Finanza di Osimo per un raggiro ai danni di tanti risparmiatori osimani. Nel mirino delle Fiamme gialle ci sarebbe una ex operatrice finanziaria. La donna, nell’ambito delle sue funzioni lavorative, avrebbe operato confidando sulla fiducia della sua clientela. L’indagine è in corso appunto per ricostruire quanto accaduto.

Le cifre mancanti all’appello di quei risparmiatori ammonterebbero a milioni di euro. Tutte le persone che hanno lamentato e verbalizzato quanto accaduto sarebbero unite da un filo rosso che porta proprio a lei. Ci sarebbe anche un altro operatore finanziario coinvolto con cui la donna avrebbe costituito una società di investimenti parallela pur continuando la propria attività ma di fatto sottraendo clientela a una nota banca che ha diverse filiali sul territorio.

Ci sarebbero altre persone ignare di quello che sta accadendo ai propri risparmi. Il sospetto delle Fiamme gialle è che siano stati in qualche modo raggirati oltre una decina di risparmiatori. E’ una tela complessa comunque da ricomporre per gli inquirenti che si stanno muovendo con grande cautela in questa fase molto delicata delle indagini che sono partite settimane fa.