Spaccio di droga tra Marche, Piemonte, Abruzzo e Toscana: sgominata banda. Nei guai 9 persone

I carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Ancona, nelle prime ore di oggi (primo luglio), hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare personale e reale emessa dal gip di Ancona, su richiesta della locale Procura, a conclusione di un’attività d’indagine svolta nel periodo gennaio – settembre 2021, nei confronti di un sodalizio criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti. La droga era destinata alla riviera marchigiana da San Benedetto del Tronto a Pesaro.

In particolare l’indagine vede indagate, a vario titolo, 9 persone, di queste 5 italiani e 4 albanesi residenti nelle province di Ancona, Pesaro Urbino, Firenze e Pescara.

Le condotte contestate riguardano la detenzione e lo spaccio di stupefacenti del tipo marijuana e hashish. Ecco in sintesi:

cessione di circa 11 kg di marijuana avvenuta in Camerata Picena in data 9 gennaio 2021;

cessione di circa 31 kg di marijuana avvenuta in Camaiore (LU) il 9 febbraio 2021;

cessione di circa 3,5 kg di marijuana avvenuta in Senigallia il 26 febbraio 2021;

cessione di 100 grammi di hashish avvenuta in Torino il 1° marzo 2021;

cessione di 10 grammi di marijuana avvenuta in Mondolfo (PU) in data 4 aprile 2021;

cessione di 42 kg di marijuana avvenuta in Pescara il 21 aprile 2021;

cessione di 100 grammi di hashish avvenuta in Senigallia il 9 maggio 2021;

cessione di 22 kg di marijuana avvenuta in provincia di Ancona il 18 giugno 2021;

cessione di 100 grammi di hashish avvenuta in Senigallia il 19 giugno 2021.

La misura cautelare in carcere è stata eseguita nei confronti di un 27enne albanese, residente nella provincia di Ancona, al quale, in virtù dell’ordinanza di applicazione di misura reale, vista la sproporzione tra i redditi dichiarati e la ricchezza posseduta, sono stati sequestrati per la successiva confisca:

un furgone;

uno scooter di grossa cilindrata;

6 conti correnti;

5 immobili a Mondolfo (PU);

4 orologi di pregio marca Rolex.

Nel corso delle investigazioni si è proceduto anche all’arresto in flagranza di altre 5 persone, nonché all’esecuzione di un fermo di indiziato di delitto e di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere ed al sequestro di 2.9 kg di cocaina, 57.5 kg di marijuana, 3.5 kg di hashish, 1255 piante di cannabis, una pistola clandestina marca walther cal 6.35 con 7 cartucce e circa 124.000 euro. In particolare i carabinieri hanno il:

20 dicembre 2020, in Rudiano (BS), arrestato un 66enne anconetano con 2,726 kg di marijuana e 1 kg di cocaina;

28 dicembre 2020, in Pesaro, arrestato un 59 enne ed una 61 enne albanese trovati in possesso di complessivi 840 grammi di cocaina e 4.700 euro;

14 gennaio 2021, in Jesi (AN), scoperto una serra all’interno di un capannone industriale ove veniva coltivata marijuana. Sequestrate 1.255 piante di marijuana, kg 7,825 di marijuana, 837 grammi di cocaina, una pistola Walther cal.6.35 con 7 cartucce, la somma di 117.730 euro e attrezzatura varia;

14 gennaio 2021, in Ancona, rinvenuto in un’area boschiva nei pressi dell’ospedale Torrette di Ancona e sottoposto a sequestro, un involucro contenente 110 grammi di sostanza del tipo cocaina, circa 1 kg di marijuana, 500 grammi di hashish;

16 gennaio 2021, in Vipiteno (BZ), sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 32enne albanese ritenuto responsabile dei fatti di cui al rinvenimento della serra e del plico nell’area boschiva;

10 febbraio 2021, in Pietrasanta (LU), arrestato un 29 enne albanese residente in Firenze, trovato in possesso – in un magazzino – di circa 3 kg di hashish ed oltre 45 kg di marijuana nonché con la somma di 1.860 euro in contanti;

30 marzo 2021, in Bolzano, notificato a carico del cittadino albanese, già arrestato per la vicenda della serra, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per alcune cessioni di stupefacenti commesse in Pesaro.

Durante l’esecuzione delle perquisizioni è stato arrestato anche un 27enne di Fano a cui sono stai rinvenuti circa 200 gr di marijuana e vario materiale per il confezionamento dello stupefacente.