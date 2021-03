Spaccia droga sotto casa ad Ancona: arrestato un 58enne

ANCONA – Ieri pomeriggio, giovedì 11 marzo, i poliziotti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile, hanno arrestato un italiano di 58 anni, mentre stava cedendo 40 grammi di hashish ad un altro 58enne italiano, segnalato invece come consumatore.



L’uomo, lo spacciatore, senza precedenti penali, è stato visto scendere e uscire dal portone di casa e attendere l’arrivo di un veicolo condotto da colui che poi è stato identificato come l’assuntore dello stupefacente.

Dopo il passaggio del panetto di droga e il corrispettivo pagamento di 200 euro, i due sono stati bloccati mentre si salutavano.

Le successive perquisizioni domiciliari eseguite in entrambe le abitazioni, hanno permesso di rinvenire ulteriori 10 grammi a casa dello spacciatore e 6 grammi a casa dell’acquirente.



Visti i gravi indizi di reità accertati in flagranza di reato, il 58enne spacciatore è stato arrestato e, su disposizione della locale Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, collocato agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida.

Diversa sorte è toccata all’acquirente che è stato segnalato alla locale Prefettura come assuntore di stupefacenti.

In tutto è stato sequestrato oltre mezzo etto di hashish (gr 55) e 200 euro in contanti ritenuto il provento dell’attività delittuosa.