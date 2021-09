Il sottosegretario all’Agricoltura Battistoni a Camerano per sostenere Ippoliti, «Scelta giusta, persona capace e motivata»

CAMERANO – Il senatore Francesco Battistoni, sottosegretario all’Agricoltura e commissario regionale di Forza Italia, ha incontrato la candidata sindaco Marinella Ippoliti e i candidati consiglieri delle liste che la sostengono presso la cantina Strologo di Camerano.

Vista la presenza del sottosegretario all’Agricoltura ed essendo Camerano uno dei comuni che ricadono all’interno del Parco del Conero, ha partecipato all’incontro il presidente Daniele Silvetti. Presente anche il vice coordinatore provinciale di Forza Italia Clemente Rossi.

«Camerano è un comune che rappresenta un punto di riferimento importante per la filiera vitivinicola – ha detto Battistoni – e sulla quale c’è l’attenzione del Governo che ha messo in campo importanti azioni a sostegno dell’integrazione sempre più stringente anche con il settore del turismo».

L’incontro è stata l’occasione per fare il punto sulle prossime elezioni amministrative del 3 ottobre. «Ho ritrovato con piacere Marinella Ippoliti, persona competente e capace e oggi ho avuto modo di conoscere alcuni dei candidati consiglieri – ha aggiunto il sottosegretario – trovando non solo passione e impegno ma anche professionalità che sarebbe spendibili al servizio del governo di una città che ha potenzialità finora inespresse e che necessita di un cambio di passo nella gestione della cosa pubblica».

«I cittadini di Camerano – conclude – hanno una grande occasione: scegliere come nuovo sindaco una persona capace e motivata e sono certo che non se la lasceranno sfuggire».