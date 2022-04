Sostegno alla nascita, siglata intesa tra Comune di Ancona e Fondazione Salesi per le famiglie in difficoltà

ANCONA – Siglata questa mattina in Municipio ad Ancona, l’intesa fra Comune e Fondazione Salesi per sostenere le famiglie in difficoltà per quanto riguarda le spese relative alla nascita di un nuovo figlio. A sottoscrivere l’accordo sono stati l’assessore alle Politiche sociali e Sanità del Comune di Ancona Emma Capogrossi e il presidente della Fondazione Salesi, Antonello Maraldo, affiancato dalla direttrice della Fondazione, Laura Mazzanti.

Nel dettaglio i volontari della Fondazione Salesi raccoglieranno quanto di necessario per le famiglie: dal corredo per la nascita, ai vestiti, dal passeggino ai giochi, fino agli accessori per la cura dei neonati (tutto sanificato prima della distribuzione), principalmente nuovi o usati solo quando in ottimo stato. Materiale che sarà distribuito alle famiglie in difficoltà economica già conosciute dai servizi, ma anche a quelle segnalate dalla Fondazione.

E sono già stati individuati i primi nuclei beneficiari ai quali sono stati donati i primi materiali, prestando attenzione non solo ai nascituri, ma anche ai fratellini maggiori eventualmente presenti nelle famiglie ai quali sono stati consegnati giochi e materiali scolastici.

L’assessore Capogrossi ha ricordato l’impegno del Comune di Ancona nel «coinvolgere e coordinare le agenzie del terzo settore già attive localmente e sul territorio regionale» come promotore «della costituzione di una rete “attiva” impegnata a costruire un circuito di solidarietà, cooperazione e confronto. Il metodo che ci siamo dati per un welfare di comunità è quello della condivisione e della corresponsabilità nel dare risposte ai bisogni espressi dalle persone, in ogni ambito. Attraverso il lavoro di rete – ha aggiunto – riusciamo ad avere la forza di farci maggiormente carico delle necessità, tante e diverse, e sempre crescenti nel tempo. Tra questi un partner fondamentale è rappresentato da Fondazione Salesi».

Antonello Maraldo ha ricordato che la Fondazione è nata nel 2004 «come strumento operativo sinergico del Presidio di Alta Specializzazione Salesi e tra i soggetti costituenti c’era anche il Comune di Ancona con il quale ci sentiamo a casa e insieme al quale ci sentiamo di condividere un impegno in linea con le finalità per la quale siamo stati istituiti. Considero perciò questo protocollo come uno dei vari tasselli che in questi anni abbiamo messo in campo insieme, e non sarà certo l’unico».

La direttrice dell Fondazione Laura Mazzanti ha ringraziato l’amministrazione per i progetti condivisi, in collaborazione non solo con le Politiche sociali ma anche con le Politiche Educative con cui è in atto un progetto sull’individuazione precoce dei disturbi del linguaggio, con la partecipazione dei medici di base.