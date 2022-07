Ad Ancona “Sorsi di armonia”, una grande serata di beneficenza Fondazione Salesi

“Quarta Dimensione” mette in scena il suo primo evento benefit, una vera orchestrazione di “armonie” artistiche con arie d’opera italiane, sand art e letture, che si uniranno al piacere della degustazione di vini

ANCONA – Si chiama “Sorsi di armonia” e il titolo dice già tanto di quello che sarà la serata organizzata per il 4 agosto. “Quarta Dimensione”, società benefit che promuove idee, talenti e progetti, mette in scena il suo primo evento benefico a favore della Fondazione Salesi, una vera orchestrazione di “armonie” artistiche con arie d’opera italiane, sand art e letture, che si uniranno al piacere della degustazione di vini della Wine factory “Arco dei Angeli” che ospiterà la serata nei giardini della cantina di Ancona, in frazione Varano.

L’evento presentato da Rudy Saracini inizierà con l’introduzione del Festival “La Marca Harmonica”, organizzato dall’Accademia Erard, polo culturale marchigiano di Musica Antica. Durante l’esibizione, Paola Saracini eseguirà una performance di sand-art creando meravigliose illustrazioni con la sabbia, accompagnando le seguenti arie d’opera: Pietro Mascagni – “Intermezzo” e “Mamma quel vino è generoso” da La Cavalleria Rusticana, Giuseppe Verdi con “Il Brindisi”, Gioachino Rossini “L’Orgia” da Les Soirèe musicales e “Pace e gioia” da Il Barbiere di Siviglia, Jacques Oenbach con “La pericolo” da Aria dell’ubriaca, Gaetano Donizetti “Udite o …rustici” e Giuseppe Verdi. “Preludio” da La Traviata.

Per approfondire questo connubio vino e arte, si proseguirà con alcune letture tratte dai testi di Alda Merini, Pablo Neruda, Rainer Maria Rilke, Gabriele D’Annunzio, e Charles Baudelaire. Dialoghi e recitazione di Gianpiero Ruggeri, Nunzio Fazzini, Rosita Tassi. A seguire, cena esclusiva nei giardini della tenuta e degustazione dei vini della cantina “Arco dei Angeli” accompagnati dai dolci del microbiscottificio Frolla, serviti direttamente dal truck Frollabus. La prenotazione è obbligatoria. Il costo della serata è di 65 euro e comprende concerto, cena e degustazione.