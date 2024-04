Sorpresa di Pasquetta, le bellezze di Ancona stasera su Rai Storia

ANCONA – Sorpresa di Pasquetta, Ancona su Rai Storia. L’appuntamento è per oggi, 1° aprile. E vi assicuriamo che non è un pesce d’Aprile! Scorci del Guasco e del Cardeto, con la Chiesa degli Scalzi e il Museo archeologico nazionale delle Marche, alla scoperta delle civiltà che abitarono la Dorica.

Foto Rai

Quindi, l’Adriatico, il nostro mare, con riprese in ogni angolo del capoluogo per la rubrica ˊStoria delle nostre cittàˊ. «Una città fondata dagli antichi Greci per sfruttare il riparo naturale fornito dal suo golfo e la sua posizione strategica proprio in mezzo all’Adriatico: Ancona è la protagonista di ˊStoria delle nostre cittàˊ. Ancona non è solo una città che profuma di salsedine: Ancona è un vero museo a cielo aperto, un luogo ancora perfettamente vestito dei fasti del suo secolare passato, che si ritrova nel maestoso Arco di Traiano o nel prestigioso Museo Archeologico Nazionale delle Marche, fino alla splendida Cattedrale di San Ciriaco, bellissimo Duomo della città. Oggi Ancona è una città elegante dal fascino ricercato, ma conserva ancora quell’aria da antico scalo portuale, crocevia di scambi e di storie».

Questa la nota diffusa dalla Rai – Radiotelevisione italiana, per annunciare la puntata odierna. Sul telecomando, basterà digitare il 54 e sintonizzarsi alle 21.10 su Rai Storia. Lo spettacolo è assicurato. Proprio la scorsa estate, la nostra testata aveva annunciato in anteprima le riprese di Linea blu, che sono poi andate in onda lo scorso ottobre.