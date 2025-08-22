La Solidaire ad Ancona, Del Balzo Ruiti: «Per Cri accogliere migranti miglior modo di festeggiare Convenzione Ginevra»

ANCONA – È arrivata poco prima delle 13 di oggi (22 agosto) al porto di Ancona la nave dell’Ong Solidaire con a bordo 64 migranti fra i quali al momento risulterebbero circa 5-6 minori non accompagnati. I naufraghi erano stati salvati nei giorni scorsi nel Mediterraneo. A coordinare la macchina dell’accoglienza è la Prefettura di Ancona.
La nave battente bandiera tedesca ha attraccato alla banchina 19 dello scalo dorico. I migranti sbarcati ad Ancona dopo i primi accertamenti sanitari eseguiti a bordo e le operazioni di identificazione verranno trasferiti in Abruzzo, mentre i minori non accompagnati dovrebbero essere accolti nella struttura di Campobasso, in Molise.
Le operazioni di identificazione si stanno svolgendo a Torrette presso una palestra di un istituto scolastico. «Non risultano al momento migranti con gravi problemi di salute – spiega la presidente regionale della Croce Rossa Italiana Rosaria Del Balzo Ruiti – dalla documentazione che abbiamo ricevuto dalla nave, le persone a bordo, tutti uomini, riportano segni di violenze fisiche».
«Per noi della Croce Rossa oggi è una giornata molto significativa – prosegue la presidente della Croce Rossa – ricorrono infatti i 161 anni dalla firma della prima convenzione di Ginevra (firmata il 22 agosto 1864, ndr) che ha dato il via al diritto internazionale umanitario contemporaneo. Non c’era modo migliore per festeggiare una data così che accogliendo a braccia aperte i migranti».