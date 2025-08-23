Sofia Raffaeli, straordinario bronzo mondiale all-around a Rio de Janeiro

FABRIANO – Un altro capitolo glorioso nella carriera di Sofia Raffaeli si è scritto sulla pedana di Rio de Janeiro. La formica atomica chiaravallese ha conquistato il bronzo nella finale all-around dei Mondiali di ginnastica ritmica, aggiungendo un’altra prestigiosa medaglia al suo palmares già ricchissimo. Dopo essersi qualificata dalla quarta posizione con 87.350 punti, l’atleta della Ginnastica Fabriano ha saputo mantenere la concentrazione nel momento decisivo, regalando all’Italia un podio di grande valore. Le due rappresentanti italiane, supportate dal team tecnico composto da Elena Aliprandi, Bilyana Dyankova e Spela Dragas, si sono qualificate per la finale all-around con Sofia al quarto posto e Tara Dragas all’ottavo. Entrambe hanno conquistato anche l’accesso alle finali di specialità: la campionessa chiaravallese con cerchio, palla e clavette, mentre Tara, al suo debutto mondiale, con palla e nastro. Il percorso di Raffaeli non è iniziato nel migliore dei modi.

Durante l’esercizio al nastro, un errore nella ripresa del “boomerang” ha compromesso una difficoltà corporea, mentre un lancio eccessivamente lungo ha richiesto un inseguimento dell’attrezzo. Tuttavia, grazie alla sua maturità agonistica, è riuscita a completare le rotazioni richieste, salvaguardando l’elemento tecnico. E come già dimostrato nel corso della sua carriera, Sofia ha saputo reagire con carattere, tornando in pedana con una delle sue performance più convincenti alle clavette, ottenendo un eccellente 30.300 e il terzo posto provvisorio nella specialità. Nella finale all-around, per l’Italia la serata si è tinta di bronzo: Sofia Raffaeli ha conquistato il terzo gradino del podio con 117.950 punti, concludendo dietro alla tedesca Darja Varfolomeev (oro) e alla bulgara Stiliana Nikolova (argento). La vicecampionessa mondiale di Valencia 2023 e bronzo olimpico a Parigi 2024 ha aperto la gara con un cerchio da 30.550 punti, il miglior punteggio assoluto di specialità.

Qualche incertezza negli esercizi successivi non le ha permesso di insidiare le prime due, ma l’agente delle Fiamme Oro ha saputo mantenere il sangue freddo e difendere la posizione sul podio. La sua costanza nell’ultimo quadriennio – oro mondiale a Sofia, argento iridato in Spagna, bronzo olimpico a Parigi e ora bronzo mondiale in Brasile – la consacra come uno dei riferimenti assoluti della ginnastica ritmica internazionale. «Sono molto soddisfatta di questa finale. Ho conquistato la medaglia di bronzo e ne vado molto fiera – ha dichiarato Sofia Raffaeli –. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza tutte le persone che mi hanno seguito da dopo l’Olimpiade fino ad ora. Ci sono tantissime persone che mi hanno sostenuto, mi hanno aiutato in questo percorso bellissimo. Questa medaglia la dedico soprattutto alla mia famiglia, alla Ginnastica Fabriano che mi ha sempre sostenuto e alla mia casa, la federazione che in questo periodo mi ha aiutato tanto e mi ha dato l’opportunità di gareggiare per l’Italia a questo mondiale pazzesco, e poi anche alle Fiamme Oro che mi seguono sempre. Ovviamente domenica ci saranno le finali per attrezzo, sia io che Tara ci saremo, quindi mi raccomando seguiteci e fate tanto tifo». Domani, dunque, Marche e appassionati di ginnastica ritmica pronti a sostenere Sofia alla ricerca di un’altra affermazione di spessore mondiale.