Sofia Raffaeli, un cerchio d’oro mondiale. Morosin: straordinaria, per tutta la ginnastica ritmica

FABRIANO – La Carioca Arena di Rio de Janeiro ha assistito a un nuovo capitolo della leggenda di Sofia Raffaeli. L’atleta della Ginnastica Fabriano e delle Fiamme Oro ha dominato la finale mondiale al cerchio con un punteggio straordinario di 30.650 punti, conquistando l’oro e confermandosi regina indiscussa di questo attrezzo dopo il titolo mondiale del 2022. Un’esibizione perfetta quella della ventunenne di Chiaravalle, che ha saputo unire eleganza, tecnica e padronanza in un esercizio impeccabile. Sul podio con lei la bulgara Stiliana Nikolova, fermatasi a 29.950 punti, e la tedesca Anastasia Simakova con 29.400. Fuori dal podio invece la campionessa uscente Darja Varfolomeev, penalizzata da un errore proprio sul complesso giro Raffaeli. La giornata magica di Sofia non si è conclusa lì. Nella finale alla palla, l’azzurra ha sfoderato nuovamente tutta la sua classe, conquistando una preziosa medaglia di bronzo con 28.750 punti. A vincere l’oro è stata la tedesca Darja Varfolomeev con 29.850, mentre l’argento è andato alla sorprendente diciassettenne americana Rin Keys (29.050), al suo primo mondiale.

«Questa medaglia al cerchio mi riporta indietro a Sofia – ha detto Sofia a fine gara – . È stato bellissimo entrare in pedana con tutto questo pubblico, l’arena era stupenda, avevo tantissima energia. Dedico questa medaglia a tutta l’Italia, alla federazione, alla mia famiglia, al Ginnastica Fabriano e alle Fiamme Oro che mi sostengono sempre. La voglio dedicare anche a Lorenzo Bonicelli, che spero si riprenda molto presto», ha concnluso la campionessa, dedicando il suo trionfo anche all’azzurro dell’artistica, vittima di un grave infortunio ai Giochi Mondiali Universitari. Meno fortunata la finale alle clavette, dove Sofia è stata l’ultima ginnasta a scendere in pedana. Sulle note di un brano carico di pathos, l’azzurra ha regalato al pubblico una performance intensa ed espressiva, ricca di emozione e qualità artistica. Tuttavia, due perdite di attrezzo hanno penalizzato in modo decisivo il punteggio finale.

Con le due medaglie di quest’ultima giornata più quella dell’all-around conquistata in precedenza, Sofia Raffaeli porta a quota 15 (6 ori, 4 argenti, 5 bronzi) il suo bottino nelle competizioni mondiali. Un palmarès straordinario che dal 2022 a oggi ha costruito una leggenda: regina a Sofia 2022, argento mondiale a Valencia 2023, bronzo olimpico a Parigi 2024, e ora questi nuovi successi a Rio. Accompagnata in pedana da Biliana Dyakova e seguita durante gli allenamenti anche da Elena Aliprandi e dal fisioterapista Michele Ragni, la fuoriclasse della Ginnastica Fabriano continua a rappresentare un simbolo di eccellenza per l’intera ritmica italiana, portando con sé determinazione, potenza tecnica e un carisma capace di incendiare il pubblico in ogni angolo del mondo, come ha fatto Sofia anche a Rio de Janeiro.

Ecco Maila Morosin, direttore sportivo della Ginnastica Fabriano nonché presidente della Federginnastica delle Marche: «Il successo di Sofia Raffaeli rappresenta la forza di quest’atleta ed è un successo straordinario, perché confermarsi a podio per tre edizioni di fila non era affatto semplice, 2022, poi 2023, 2025, di mezzo il bronzo olimpico. Sofia è stata straordinaria. Ed è stato bellissimo vedere come tutto il territorio fosse collegato a fare il tifo, a sostenerla, a trasmetterle la propria gioia, come hanno fatto il presidente Acquaroli, il sindaco Daniela Ghergo, l’assessore Chiara Biondi e tanti altri cittadini che tramite social hanno pubblicato la loro esultanza. Per noi che facciamo ginnastica ritmica è un risultato straordinario. Quest’attenzione ci ha commosso, perché abbiamo visto tanta condivisione, tanto entusiasmo, e anche questo è un grande risultato per tutto il movimento».