Lavoro, smart working. Talevi (Cisl): «Strumento per agevolare le aree interne delle Marche»

Lo smart working riducendo i tempi e i costi degli spostamenti e offrendo maggiore flessibilita nell’organizzazione del lavoro, potrebbe incoraggiare alcune categorie di persone a partecipare al mercato del lavoro. Lo sostiene una ricerca di Bankitalia secondo la quale il lavoro agile ha aumentato la partecipazione al mercato del lavoro e l’occupazione, specie fra le donne e nella fascia di età 25-49 anni. L’impatto più positivo si evidenzia nel Sud del Paese, rileva Bankitalia.

Lo smart working si era diffuso in maniera importante con la pandemia di Covid-19, quando era stata adottata come modalità di lavoro per evitare gli spostamenti. Poi ha subito una forte contrazone. «Anche nelle Marche lo smart working ha avuto una importante diffusione specie nell’ottica della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, dell’ottimizzazione dei tempi di vita utilizzati per raggiungere il luogo di lavoro e di un minore inquinamento ambientale» spiega Luca Talevi, segretario regionale Cisl Marche.

«Purtroppo però – prosegue – troppo spesso le realtà lavorative pubbliche e private considerano ancora il lavoro agile come uno strumento emergenziale e non come una modalità organizzativa utile a garantire la qualità dell’attività svolta e contestualmente la possibilità di poter dare risposte ad esigenze personali e familiari».

L’era dello smart working è finita subito dopo il Covid?

«Non è terminata, ma si è fortemente ridotta. Manca spesso un approccio culturale da parte dei datori di lavoro sul tema, come se solo il lavoro dentro l’azienda sia da considerare tale. È fondamentale sviluppare con Rsu e sindacati in ogni luogo privato e pubblico accordi per sviluppare lo smart working, anche solo per alcuni giorni la settimana, utilizzandolo come uno strumento organizzativo di carattere strutturale e non straordinario».

Strumento, sostiene, che «deve essere inquadrato non solo in un’ottica di genere, ma anche per incentivare l’assunzione dei giovani che pongono sempre maggiore attenzione a come coniugare i tempi del lavoro con quelli privati». Il lavoro agile, aggiunge, può essere anche «uno strumento per agevolare la popolazione che vive nelle aree interne e montane della nostra regione» e per contrastare lo spopolamento del territorio.

Quali i vantaggi e gli svantaggi?

«I vantaggi sono legati alla possibilità di conciliare i tempi di vita con quelli di lavoro, mentre gli svantaggi sono rappresentati dal fatto che vi può essere la mancanza di rapporti diretti con colleghi e superiori che fanno parte integrante dell’attività lavorativa. Tuttavia, si può ovviare al problema adottando un regolamento condiviso con i sindacati per regolamentare l’utilizzo di questo strumento».