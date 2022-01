Sirolo, i volontari ripuliscono la spiaggia Urbani: recuperati più di 200 chili di rifiuti

ANCONA – Sirolo, ripulita la spiaggia Urbani grazie a 2hands Ancona. Il primo clean up del 2022 ha permesso il recupero di 218,5 chili di rifiuti dalla spiaggia, coinvolgendo oltre 60 volontari. Se queste sono le premesse, l’anno si prospetta più che positivo in tema di sostenibilità ambientale.

Il primo clean up del nuovo anno, dicevamo, ha avuto luogo ieri, domenica 16 gennaio, ai piedi del Monte Conero, in una splendida giornata di sole. All’appuntamento, previsto per le 10.30 alla spiaggia Urbani, si sono presentati in più di 60. «Noi di 2hands Ancona ci siamo recati alla spiaggia Urbani e, con l’aiuto di numerosi volontari, sono riusciti a recuperare più di 200 chili di rifiuti dal tratto di spiaggia che si estende oltre San Michele».

I rifiuti – fanno sapere dall’organizzazione – comprendevano «metalli, plastiche e soprattutto polistirolo proveniente dalle cassette da pesca (circa 10 chili, che equivalgono a 55 cassette). Racimolate anche cinghie nere di gomma delle reti da strascico, che verranno poi gestite e smaltite dal servizio di igiene urbana Rieco».

Dopo 6800 chili di rifiuti raccolti nel 2021 da coste e spiagge di diverse zone tra Ancona, Numana, e Sirolo, 2hands ha iniziato il 2022 con questo clean up. «I volontari – si legge in un comunicato stampa diffuso stamane da 2hands – hanno contribuito a raccogliere 68 chili di plastica, 59 chili di indifferenziata, 9,5 chili di polistirolo e 82 chili di vetro e metalli.

Quasi ogni fine settimana l’associazione dorica organizza eventi per la tutela dell’ambiente cercando di coinvolgere sempre un numero maggiore di volontari». Gli eventi sono aperti a tutti. Maggiori informazioni sulle pagine social.